Губернатору ХМАО доложили о долгах нефтяников перед подрядчиками

Нефтяные компании начали задерживать оплату подрядчикам за произведенную работу. Об этом губернатору Югры Наталье Комаровой сообщили на круглом столе по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях санкций, передает корреспондент URA.RU.
«Мы попросили руководство региона провести все-таки определенную аналитику по нефтяным компаниям. Потому что это они начинают задерживать оплату подрядчикам. Это тысячи юридических лиц на территории округа, и это может стать одним из триггеров по возникновению проблем. Большая просьба обратить на это внимание», — сообщили главе региона председатель правления сургутской торгово-промышленной палаты Владимир Болотов. Он также уточнил, что просрочки платежей могут составлять свыше 90 дней.
Губернатор ХМАО в ответ заявила, что она проверит эту информацию. Параллельно глава региона дала поручение своему заместителю Роману Генкелю проработать вопрос по обращению в федеральные структуры предпринимательской поддержки для того, чтобы на их уровне обсудить подобные факты, если они подтвердятся.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО разработали различные меры поддержки бизнеса в условиях санкций. Экономическое давление на Россию со стороны стран Евросоюза и США обострилось после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации «по денацификации и демилитаризации Украины». Антироссийские ограничения, введенные на госуровне, поддержали многие западные предприятия.
Нефтяные компании начали задерживать оплату подрядчикам за произведенную работу. Об этом губернатору Югры Наталье Комаровой сообщили на круглом столе по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях санкций, передает корреспондент URA.RU. «Мы попросили руководство региона провести все-таки определенную аналитику по нефтяным компаниям. Потому что это они начинают задерживать оплату подрядчикам. Это тысячи юридических лиц на территории округа, и это может стать одним из триггеров по возникновению проблем. Большая просьба обратить на это внимание», — сообщили главе региона председатель правления сургутской торгово-промышленной палаты Владимир Болотов. Он также уточнил, что просрочки платежей могут составлять свыше 90 дней. Губернатор ХМАО в ответ заявила, что она проверит эту информацию. Параллельно глава региона дала поручение своему заместителю Роману Генкелю проработать вопрос по обращению в федеральные структуры предпринимательской поддержки для того, чтобы на их уровне обсудить подобные факты, если они подтвердятся. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО разработали различные меры поддержки бизнеса в условиях санкций. Экономическое давление на Россию со стороны стран Евросоюза и США обострилось после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации «по денацификации и демилитаризации Украины». Антироссийские ограничения, введенные на госуровне, поддержали многие западные предприятия.