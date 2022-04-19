Губернатору ХМАО доложили о долгах нефтяников перед подрядчиками

Губернатору Югры Наталье Комаровой доложили о проблемах в нефтяной отрасли Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Нефтяные компании начали задерживать оплату подрядчикам за произведенную работу. Об этом губернатору Югры Наталье Комаровой сообщили на круглом столе по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях санкций, передает корреспондент URA.RU.

«Мы попросили руководство региона провести все-таки определенную аналитику по нефтяным компаниям. Потому что это они начинают задерживать оплату подрядчикам. Это тысячи юридических лиц на территории округа, и это может стать одним из триггеров по возникновению проблем. Большая просьба обратить на это внимание», — сообщили главе региона председатель правления сургутской торгово-промышленной палаты Владимир Болотов. Он также уточнил, что просрочки платежей могут составлять свыше 90 дней.

Губернатор ХМАО в ответ заявила, что она проверит эту информацию. Параллельно глава региона дала поручение своему заместителю Роману Генкелю проработать вопрос по обращению в федеральные структуры предпринимательской поддержки для того, чтобы на их уровне обсудить подобные факты, если они подтвердятся.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО разработали различные меры поддержки бизнеса в условиях санкций. Экономическое давление на Россию со стороны стран Евросоюза и США обострилось после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации «по денацификации и демилитаризации Украины». Антироссийские ограничения, введенные на госуровне, поддержали многие западные предприятия.

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