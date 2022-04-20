Челябинской «дочке» Роскосмоса добавили полмиллиарда долгов

Уровень финансовых претензий к ММЗ продолжает возрастать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Долги перед кредиторами Миасского машиностроительного завода (Миасс), входящего в структуру Роскосмоса, разом увеличились более чем на полмиллиарда рублей. Это следует из базы судебных дел.

«Признать обоснованными и включить требования общества с ограниченной ответственностью „НОВАТЭК — Челябинск“ в третью очередь реестра требований кредиторов должника акционерного общества „Миасский машиностроительный завод“ в размере 543 млн 043 тысячи 700 рублей 13 копеек. В том числе: 542 млн 922 тысячи 867 рублей 13 копеек — основной долг, 120 тысяч 833 рублей 10 копеек — расходы по уплате государственной пошлины», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Машиностроительный завод входит в структуру «Роскосмоса» и работает с Государственным ракетным центром им. Макеева. Последний является головным разработчиком баллистических ракет морского базирования и аэрокосмической техники гражданского назначения.

На самом предприятии наличие почти двухмиллиардной задолженности объяснили URA.RU недостаточным объемом заказов для покрытия накладных расходов, а также значительными процентами по кредитам в течение долгого времени. Заявление о банкротстве компания подала самостоятельно, и по решению областного арбитража на предприятии ввели внешнее наблюдение. После этого заявления о включении в число кредиторов от контрагентов ММЗ начали поступать в суд регулярно.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам