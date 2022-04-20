Ученикам школы №40 приходилось лазать через забор, чтобы выйти за территорию учреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководство школы №40 не продумало систему контроля за доступом детей к территории учреждения, заявили в управлении образования Нижнего Тагила. Представителей администрации цитирует паблик «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

«Руководством школы не продумана система контроля за своевременным доступом детей на территорию учреждения. Принято решение обеспечить беспрепятственный проход обучающихся во время образовательного процесса», — уточнили подробности в управлении образования.

Ранее в СМИ появилось видео, как ученики школы №40 на Октябрьском проспекте, 16 в Нижнем Тагиле лезут через забор, чтобы выйти с территории школы. Местные жители рассказали, что по такой технологии дети уходят из школы уже месяц. «Просто издеваются над детьми. Хочу заметить, что в выходные дни калитка всегда открыта. Ее закрывают специально для детей», — сообщала подписчица паблика «Инцидент. Нижний Тагил».

В комментариях к новости один из местных жителей отмечает, что школа №40 не единственная, кто закрывает калитки. «Все это сделано с целью „безопасности детей“, во всех садах и учебных заведениях должен быть ограничен доступ посторонних лиц на территорию и в само здание. Программа антитеррор в действии. Я не приветствую такое, сама работаю в садике и напрягает бегать к поставщикам с ключами от ворот», — делится одна из участниц группы.

В школе №40 отказались рассказывать подробности URA.RU. Там сослались на комментарий управления образования.

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