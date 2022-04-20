Челябинский юрист похитил 30 млн, создав две ОПГ

Участники группы занимались автоподставами и инсценировкой травм на поездах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в создании организованного преступного сообщества, состоявшего из двух группировок и занимавшегося хищением денег у страховых компаний. Еще 14 человек подозреваются в участии в нем, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«По версии следствия, 40-летний челябинский юрист Рустэм Абдрашитов, будучи руководителем и учредителем ООО „Автоконсалтинг“, которое занималось оказанием юридических услуг населению и изготовлением регистрационных номеров на автомобили, в 2018 году создал на территории Челябинской области организованную преступную группу, куда вошли девять человек. Они занимались тем, что инсценировали несчастные случаи в пассажирских поездах и ДТП на территории Миасса и Златоуста», — рассказал источник.

Далее, по словам инсайдера, в 2019 году Абдрашитов создал преступную группу, но уже для «работы» на территории Челябинска. Ее руководителем стал 37-летний Алексей Самохвалов, а в состав вошли еще не меньше пятерых человек, тогда фактически и появилось организованное преступное сообщество, состоящее из двух ОПГ

Мошенники профессионально занимались организацией якобы получения травм пассажирами поездов: придумывали несчастные случаи, находили подставных свидетелей, имели коррупционные связи с несколькими больницами, где подделывали медицинские документы, нужные для получения страховок. При этом ряду «застрахованных», которыми иногда выступали сами соучастники, а иногда разовые участники, причиняли травмы, чтобы ЧП выглядели более убедительно. Они также меняли номера на автомобилях, которые участвовали в автоподставах и «дружили» с инспекторами ДПС одного из районов области.

С начала 2019 по март 2021 года соучастники совершили не менее 60 преступлений, причинив страховым компаниям ущерб на сумму более 30 млн рублей. Двоим организаторам сообщества предъявлено обвинение по части 1 статьи 210 УК РФ, участникам — по части 2 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»). Всем им избраны меры пресечения. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт возбуждения уголовного дела подтвердили, уточнив, что подробности будут позднее.

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