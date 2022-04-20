СМИ: Росавиация запретит летать на юг России до лета

20 апреля 2022 в 22:37 Размер текста - 17 +

Росавиация продлит действие беспилотной зоны на юге РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Действие ограничений полетов на юг России продлится до конца майских праздников. Об этом сообщил источник СМИ, близкий к Росавиации. «Аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя и других городов — в южных регионах пока считаются закрытыми до 25 апреля. Тем не менее, собеседник «Ридуса» утверждает, что «продление случится собственно до 25 числа. Как минимум до конца майских праздников», — пишет издание «Ридус». Однако, отмечают авторы, авиаперевозчики продолжают продавать билеты на начало мая на южные направления РФ. Так, например, «Аэрофлот» предлагает билеты до Симферополя на 1 мая, уточнили журналисты. Временный запрет на перелеты на юг РФ ввели 24 февраля 2022 года, он должен был закончится 19 апреля. Позже Росавиация продлила ограничения на полеты в часть аэропортов юга до 25 апреля. Приостановление работы 12 аэропортов связано с тем, что все они находятся в регионах, близких к границам Украины, где с 24 февраля проводится спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации страны. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Действие ограничений полетов на юг России продлится до конца майских праздников. Об этом сообщил источник СМИ, близкий к Росавиации. «Аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя и других городов — в южных регионах пока считаются закрытыми до 25 апреля. Тем не менее, собеседник «Ридуса» утверждает, что «продление случится собственно до 25 числа. Как минимум до конца майских праздников», — пишет издание «Ридус». Однако, отмечают авторы, авиаперевозчики продолжают продавать билеты на начало мая на южные направления РФ. Так, например, «Аэрофлот» предлагает билеты до Симферополя на 1 мая, уточнили журналисты. Временный запрет на перелеты на юг РФ ввели 24 февраля 2022 года, он должен был закончится 19 апреля. Позже Росавиация продлила ограничения на полеты в часть аэропортов юга до 25 апреля. Приостановление работы 12 аэропортов связано с тем, что все они находятся в регионах, близких к границам Украины, где с 24 февраля проводится спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации страны.