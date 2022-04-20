В Ревде обрушилась часть памятника героям Отечественной Войны

Полиция проводит проверку инцидента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В парке Победы в Ревде (Свердловская область) обрушился кусок памятника героям Великой Отечественной войны, воевавшим на фронте и трудившимся в тылу. Об этом сообщили очевидцы.

«В парке Победы сегодня ночью разрушился памятник на центральной аллее», — говорится в сообщении очевидцев, опубликованном в группе «Ревдинский рабочий» в соцсети «ВКонтакте». Там опубликовали фотографии, на которых видно, как от головы одного из людей на памятнике откололся крупный кусок.

Местные жители предполагают, что это могли сделать вандалы, однако точную причину установят специалисты. Они изучат записи с камер видеонаблюдения, работавших, когда памятник был сломан.

URA.RU обратилось к пресс-атташе свердловского главка полиции Валерию Горелых. «Сообщение о данном ЧП в дежурную часть ОВД Ревды поступило сегодня утром. На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа, участковый, оперуполномоченный и эксперт-криминалист. Сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения, а также устанавливают возможных очевидцев. Отрабатываются различные версии, как связанные с криминалом, так и не связанные. Это вполне могла произойти от ветхости строения», — отметил полковник Горелых. Он подчеркнул, что после проведения проверки правоохранители примут соответствующее решение.