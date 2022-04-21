В Челябинске во внедорожнике нашли тело сотрудника военного вуза

В обстоятельствах смерти разбирается следственный комитет Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске во дворе дома в микрорайоне Тополиная аллея во внедорожнике нашли тело 48-летнего сотрудника одного из военных вузов. По предварительным данным, он покончил с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Мужчина в вузе заведовал кафедрой.

«В полицию обратилась жительница Челябинска, сообщив, что вечером 20 апреля около дома на улице Академика Сахарова в автомобиле Toyota Land Cruiser обнаружено тело ее родственника. По всем характерным признакам он покончил с собой. Ему было 48 лет», — рассказал источник.

По предварительным данным, погибший был потомственным представителем семьи летчиков и работал в одном из военных вузов. В самом вузе URA.RU заявили, что ничего не знают и не комментируют. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области пообещали подготовить комментарий о ходе доследственной проверки позднее. В пресс-службу Центрального военного округа направлен запрос.