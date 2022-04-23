23 апреля 2022

В Свердловской области появилась федерация танцев на шесте

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция министра физической культуры и спорта Леонида Рапопорта. Екатеринбург, рапопорт леонид
В Свердловской области три новые спортивных федерации, сообщил Леонид Раппопорт Фото:

В Свердловской области появились три новые спортивные федерации: гонки с препятствиями, микрофутзал (разновидность футбола, прим. URA.RU), пилонный спорт. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Мы ежегодно аккредитуем все новые и новые спортивные направления. Это говорит о том, что уральцы интересуются физической культурой, выбирают здоровый образ жизни и осваивают новые и интересные виды спорта», — приводит слова министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта. официальный сайт ДИПа.

На данный момент в Свердловской области аккредитацию получили 125 спортивных федераций. Самыми популярными летними видами спорта в регионе стали плавание, футбол и легкая атлетика. Зимой свердловчане предпочитают лыжные гонки, хоккей и фигурное катание. По итогам социального исследования, проведенного министерством физической культуры и спорта Свердловской области, более 70% жителей области удовлетворены условиями для занятия спортом.

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В Свердловской области появились три новые спортивные федерации: гонки с препятствиями, микрофутзал (разновидность футбола, прим. URA.RU), пилонный спорт. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «Мы ежегодно аккредитуем все новые и новые спортивные направления. Это говорит о том, что уральцы интересуются физической культурой, выбирают здоровый образ жизни и осваивают новые и интересные виды спорта», — приводит слова министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта. официальный сайт ДИПа. На данный момент в Свердловской области аккредитацию получили 125 спортивных федераций. Самыми популярными летними видами спорта в регионе стали плавание, футбол и легкая атлетика. Зимой свердловчане предпочитают лыжные гонки, хоккей и фигурное катание. По итогам социального исследования, проведенного министерством физической культуры и спорта Свердловской области, более 70% жителей области удовлетворены условиями для занятия спортом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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