В Свердловской области появилась федерация танцев на шесте

В Свердловской области три новые спортивных федерации, сообщил Леонид Раппопорт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Свердловской области появились три новые спортивные федерации: гонки с препятствиями, микрофутзал (разновидность футбола, прим. URA.RU), пилонный спорт. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Мы ежегодно аккредитуем все новые и новые спортивные направления. Это говорит о том, что уральцы интересуются физической культурой, выбирают здоровый образ жизни и осваивают новые и интересные виды спорта», — приводит слова министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта. официальный сайт ДИПа.

На данный момент в Свердловской области аккредитацию получили 125 спортивных федераций. Самыми популярными летними видами спорта в регионе стали плавание, футбол и легкая атлетика. Зимой свердловчане предпочитают лыжные гонки, хоккей и фигурное катание. По итогам социального исследования, проведенного министерством физической культуры и спорта Свердловской области, более 70% жителей области удовлетворены условиями для занятия спортом.