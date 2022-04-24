Одна из крупнейших бирж перестанет работать с инвесторами из РФ

Nasdaq уходит с российского финансового рынка
Одна из крупнейших бирж Nasdaq, которая специализируется на акциях технологических компаний, прекратит работу с инвесторами из РФ. Ожидаемая дата ухода — 29 апреля.
«Одна из крупнейших бирж Nasdaq прекратит работу с инвесторами из России с 29 апреля», — говорится в сообщении. Информацию приводит «Коммерсант».
Американская биржа была основана в 1971 году. На Nasdaq торгуют акциями более 3200 компаний.
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