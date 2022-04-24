Одна из крупнейших бирж перестанет работать с инвесторами из РФ

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Nasdaq уходит с российского финансового рынка Фото:

Одна из крупнейших бирж Nasdaq, которая специализируется на акциях технологических компаний, прекратит работу с инвесторами из РФ. Ожидаемая дата ухода — 29 апреля.

«Одна из крупнейших бирж Nasdaq прекратит работу с инвесторами из России с 29 апреля», — говорится в сообщении. Информацию приводит «Коммерсант».

Американская биржа была основана в 1971 году. На Nasdaq торгуют акциями более 3200 компаний.

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Одна из крупнейших бирж Nasdaq, которая специализируется на акциях технологических компаний, прекратит работу с инвесторами из РФ. Ожидаемая дата ухода — 29 апреля. «Одна из крупнейших бирж Nasdaq прекратит работу с инвесторами из России с 29 апреля», — говорится в сообщении. Информацию приводит «Коммерсант». Американская биржа была основана в 1971 году. На Nasdaq торгуют акциями более 3200 компаний. Новость дополняется
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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