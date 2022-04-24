Одна из крупнейших бирж перестанет работать с инвесторами из РФ

24 апреля 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

Nasdaq уходит с российского финансового рынка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Одна из крупнейших бирж Nasdaq, которая специализируется на акциях технологических компаний, прекратит работу с инвесторами из РФ. Ожидаемая дата ухода — 29 апреля. «Одна из крупнейших бирж Nasdaq прекратит работу с инвесторами из России с 29 апреля», — говорится в сообщении. Информацию приводит «Коммерсант». Американская биржа была основана в 1971 году. На Nasdaq торгуют акциями более 3200 компаний. Новость дополняется Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Одна из крупнейших бирж Nasdaq, которая специализируется на акциях технологических компаний, прекратит работу с инвесторами из РФ. Ожидаемая дата ухода — 29 апреля. «Одна из крупнейших бирж Nasdaq прекратит работу с инвесторами из России с 29 апреля», — говорится в сообщении. Информацию приводит «Коммерсант». Американская биржа была основана в 1971 году. На Nasdaq торгуют акциями более 3200 компаний. Новость дополняется