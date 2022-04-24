24 апреля 2022
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22 апреля 2022

Власти ХМАО перечислили товары, дешевеющие в магазинах. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, продукты, супермаркет, магазин, подшивалова инна
Власти ХМАО продолжают мониторить цены на продукты питания Фото:
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Цены на товары в России

В Югре подешевел ряд продуктов питания. Об этом на заседании окружного оперативного штаба сообщила и. о. директора департамента экономического развития ХМАО Лариса Шанаурина, передает корреспондент URA.RU.

«Снижение цен отмечается на свинину, куры, яйцо куриное, сахар-песок, муку пшеничную, вермишель, капусту белокочанную свежую. За неделю рост цен до 5% на следующие товары — баранина, масло сливочное, молоко питьевое, соль, крупа гречневая, картофель, морковь и яблоки. Роста цен свыше 5% не зафиксировано», — сообщила Шанаурина. Она также отметила, что запасы в магазинах своевременно пополняются. Обеспеченность основными видами товаров составляет од одного до 83 дней в зависимости от срока хранения.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО контролируют цены на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Тогда власти заверили, что дефицит продуктов искусственно создан паникерами, а на самом деле запасов продуктов в Югре достаточно.

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В Югре подешевел ряд продуктов питания. Об этом на заседании окружного оперативного штаба сообщила и. о. директора департамента экономического развития ХМАО Лариса Шанаурина, передает корреспондент URA.RU. «Снижение цен отмечается на свинину, куры, яйцо куриное, сахар-песок, муку пшеничную, вермишель, капусту белокочанную свежую. За неделю рост цен до 5% на следующие товары — баранина, масло сливочное, молоко питьевое, соль, крупа гречневая, картофель, морковь и яблоки. Роста цен свыше 5% не зафиксировано», — сообщила Шанаурина. Она также отметила, что запасы в магазинах своевременно пополняются. Обеспеченность основными видами товаров составляет од одного до 83 дней в зависимости от срока хранения. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО контролируют цены на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Тогда власти заверили, что дефицит продуктов искусственно создан паникерами, а на самом деле запасов продуктов в Югре достаточно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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