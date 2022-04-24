Власти ХМАО продолжают мониторить цены на продукты питания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В Югре подешевел ряд продуктов питания. Об этом на заседании окружного оперативного штаба сообщила и. о. директора департамента экономического развития ХМАО Лариса Шанаурина, передает корреспондент URA.RU.

«Снижение цен отмечается на свинину, куры, яйцо куриное, сахар-песок, муку пшеничную, вермишель, капусту белокочанную свежую. За неделю рост цен до 5% на следующие товары — баранина, масло сливочное, молоко питьевое, соль, крупа гречневая, картофель, морковь и яблоки. Роста цен свыше 5% не зафиксировано», — сообщила Шанаурина. Она также отметила, что запасы в магазинах своевременно пополняются. Обеспеченность основными видами товаров составляет од одного до 83 дней в зависимости от срока хранения.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО контролируют цены на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Тогда власти заверили, что дефицит продуктов искусственно создан паникерами, а на самом деле запасов продуктов в Югре достаточно.