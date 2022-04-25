Алексей Текслер 25 апреля обсуждает в Москве вопросы экономики с Сергеем Собяниным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 апреля находится в Москве. Он встречается с мэром Москвы Сергеем Собяниным, заявил сам глава региона.

«Сегодня работаю в столице. С мэром Москвы Сергеем Собяниным обсудили предложения комиссии Госсовета по направлению „Экономика и финансы“ меры поддержки экономики в условиях санкционного воздействия», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что сейчас регионы в режиме реального времени оценивают ситуацию во всех отраслях. По словам Текслера, важно предлагать своевременные и эффективные решения по поддержке россиян и бизнеса.

Ранее Текслер на заседании рабочей группы «Экономика и финансы», которой руководил Собянин, предложил в условиях санкций проиндексировать тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС). Как отметил челябинский губернатор, меняется стоимость лекарств, расходных материалов, что может отразиться на первичном звене здравоохранения. Текслер озвучил и другие предложения, связанные с поддержкой бизнеса и россиян.

Страны ЕС, Япония, США, Великобритания и ряд других государств ввели уже несколько пакетов санкций против РФ в связи со спецоперацией на Украине, начатой 24 февраля. Между тем, санкционное давление начинает негативно сказываться и на западных странах, нарушая налаженные расчеты и логистику, ускоряя инфляции и разрушая международную экономическую кооперацию.

Фото: telegram-канал Алексея Текслера