Челябинский губернатор уехал в Москву к Собянину. Фото

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер 25 апреля обсуждает в Москве вопросы экономики с Сергеем Собяниным Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 апреля находится в Москве. Он встречается с мэром Москвы Сергеем Собяниным, заявил сам глава региона.

«Сегодня работаю в столице. С мэром Москвы Сергеем Собяниным обсудили предложения комиссии Госсовета по направлению „Экономика и финансы“ меры поддержки экономики в условиях санкционного воздействия», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что сейчас регионы в режиме реального времени оценивают ситуацию во всех отраслях. По словам Текслера, важно предлагать своевременные и эффективные решения по поддержке россиян и бизнеса.

Ранее Текслер на заседании рабочей группы «Экономика и финансы», которой руководил Собянин, предложил в условиях санкций проиндексировать тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС). Как отметил челябинский губернатор, меняется стоимость лекарств, расходных материалов, что может отразиться на первичном звене здравоохранения. Текслер озвучил и другие предложения, связанные с поддержкой бизнеса и россиян.

Страны ЕС, Япония, США, Великобритания и ряд других государств ввели уже несколько пакетов санкций против РФ в связи со спецоперацией на Украине, начатой 24 февраля. Между тем, санкционное давление начинает негативно сказываться и на западных странах, нарушая налаженные расчеты и логистику, ускоряя инфляции и разрушая международную экономическую кооперацию.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 апреля находится в Москве. Он встречается с мэром Москвы Сергеем Собяниным, заявил сам глава региона. «Сегодня работаю в столице. С мэром Москвы Сергеем Собяниным обсудили предложения комиссии Госсовета по направлению „Экономика и финансы“ меры поддержки экономики в условиях санкционного воздействия», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что сейчас регионы в режиме реального времени оценивают ситуацию во всех отраслях. По словам Текслера, важно предлагать своевременные и эффективные решения по поддержке россиян и бизнеса. Ранее Текслер на заседании рабочей группы «Экономика и финансы», которой руководил Собянин, предложил в условиях санкций проиндексировать тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС). Как отметил челябинский губернатор, меняется стоимость лекарств, расходных материалов, что может отразиться на первичном звене здравоохранения. Текслер озвучил и другие предложения, связанные с поддержкой бизнеса и россиян. Страны ЕС, Япония, США, Великобритания и ряд других государств ввели уже несколько пакетов санкций против РФ в связи со спецоперацией на Украине, начатой 24 февраля. Между тем, санкционное давление начинает негативно сказываться и на западных странах, нарушая налаженные расчеты и логистику, ускоряя инфляции и разрушая международную экономическую кооперацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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