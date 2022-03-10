В условиях санкций Текслер предложил пересмотреть тарифы ОМС

Алексей Текслер принял участие в совещании рабочей группы Госсовета РФ по экономическим вопросам (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил в условиях санкции проиндексировать тарифы ОМС. Это предложение Текслера прозвучало на Госсовете РФ в рамках рабочей группы «Экономика и финансы», которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Меняется стоимость лекарств, расходных материалов, что может отразиться на первичном звене здравоохранения. Поэтому важно не просто добавлять дополнительные средства, а проиндексировать тарифы ОМС», — заявил Текслер.

Губернатор также акцентировал внимание на сохранении заявленного уровня федерального софинансирования бюджетных строек. В качестве антикризисной меры он предложил перенести уплату бюджетных кредитов на более поздний срок. А вырученные деньги направить на софинансирование строек.

В сфере АПК Текслер предложил максимального вовлечь в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения. По мнению губернатора необходимо разработать юридический механизм, чтобы собственники, которые забросили свои участки, не смогли претендовать на урожай.

Ранее Текслер призвал заменить импортные стройматериалы на российские. Губернатор предупредил, что будет жестко реагировать на факты необоснованного увеличения стоимости строительства.

С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, страна столкнулась с западными санкциями. В сложившейся ситуации федеральные и региональные власти разрабатывают меры по поддержке экономики в условиях санкционного давления.

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