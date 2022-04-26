Вирусолог Чумаков рассказал, что защитит от тяжелой формы COVID

26 апреля 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Люди будут продолжать болеть коронавирусом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Клеточный иммунитет способен защитить человека от тяжелой формы коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков. «Клеточный иммунитет против коронавируса сохраняется, а иммунитет антительный меняется. Поэтому люди могут заболеть, ведь у них нет нейтрализующих антител. Но при этом они будут болеть легко, потому что у них сохраняется клеточный иммунитет, который будет уничтожать зараженные клетки. Люди в большинстве своем не будут болеть серьезно», — подчеркнул Петр Чумаков. По словам профессора, на данный момент коллективный иммунитет к коронавирусу довольно прочный, но он ослабеет по мере того, как пройдет время после последнего пика заболеваемости. «К осени коллективный иммунитет ослабеет настолько, что возможен новый подъем. Особенно если появится новый штамм, который скорее всего придет со стороны Китая. Потому что в Китае население не переболело, и сейчас они отчаянно борются в Шанхае с тем, чтобы удержать под контролем число заболевших. Там будут еще довольно долго болеть, месяца три-четыре минимум. В это время возможно возникновение новых штаммов. Может появится какой-то штамм, который будет лучше преодолевать иммунитет, выработанный в результате вакцинирования и предыдущего заболевания коронавирусом. Поэтому вполне возможно, что осенью появится еще один пик. Но он не будет идти в сравнение с теми, что уже были», — подытожил Чумаков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Клеточный иммунитет способен защитить человека от тяжелой формы коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков. «Клеточный иммунитет против коронавируса сохраняется, а иммунитет антительный меняется. Поэтому люди могут заболеть, ведь у них нет нейтрализующих антител. Но при этом они будут болеть легко, потому что у них сохраняется клеточный иммунитет, который будет уничтожать зараженные клетки. Люди в большинстве своем не будут болеть серьезно», — подчеркнул Петр Чумаков. По словам профессора, на данный момент коллективный иммунитет к коронавирусу довольно прочный, но он ослабеет по мере того, как пройдет время после последнего пика заболеваемости. «К осени коллективный иммунитет ослабеет настолько, что возможен новый подъем. Особенно если появится новый штамм, который скорее всего придет со стороны Китая. Потому что в Китае население не переболело, и сейчас они отчаянно борются в Шанхае с тем, чтобы удержать под контролем число заболевших. Там будут еще довольно долго болеть, месяца три-четыре минимум. В это время возможно возникновение новых штаммов. Может появится какой-то штамм, который будет лучше преодолевать иммунитет, выработанный в результате вакцинирования и предыдущего заболевания коронавирусом. Поэтому вполне возможно, что осенью появится еще один пик. Но он не будет идти в сравнение с теми, что уже были», — подытожил Чумаков.