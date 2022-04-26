26 апреля 2022

Челябинские ревизоры проверят расходы регионального минкульта

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Коллегия контрольно-счетной палаты Челябинской области. Челябинск, контрольно-счетная палата, подшивалов юрий, лошкин алексей, коллегия ксп, векшин анатолий
Мероприятие проходит в плановом порядке Фото:

Контрольно-счетная палата Челябинской области 28 апреля начнет проверку в министерстве культуры региона и подведомственных ему бюджетных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки будет проанализировано выполнение мероприятий и достижение целевых показателей региональных проектов „Творческие люди“, „Цифровая культура“, „Культурная среда“ и госпрограмм Челябинской области в сфере культуры. По результатам экспертно-аналитического мероприятия будет дана оценка достаточности финансового обеспечения мероприятий в сфере культуры и искусства, а также целевого и эффективного использования выделенных средств», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале КСП.

Также будет оценена доступность услуг учреждений культуры и искусства и удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры. Отмечается, что мероприятие носит плановый характер.

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Контрольно-счетная палата Челябинской области 28 апреля начнет проверку в министерстве культуры региона и подведомственных ему бюджетных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В ходе проверки будет проанализировано выполнение мероприятий и достижение целевых показателей региональных проектов „Творческие люди“, „Цифровая культура“, „Культурная среда“ и госпрограмм Челябинской области в сфере культуры. По результатам экспертно-аналитического мероприятия будет дана оценка достаточности финансового обеспечения мероприятий в сфере культуры и искусства, а также целевого и эффективного использования выделенных средств», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале КСП. Также будет оценена доступность услуг учреждений культуры и искусства и удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры. Отмечается, что мероприятие носит плановый характер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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