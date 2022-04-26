Челябинские ревизоры проверят расходы регионального минкульта

Мероприятие проходит в плановом порядке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области 28 апреля начнет проверку в министерстве культуры региона и подведомственных ему бюджетных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки будет проанализировано выполнение мероприятий и достижение целевых показателей региональных проектов „Творческие люди“, „Цифровая культура“, „Культурная среда“ и госпрограмм Челябинской области в сфере культуры. По результатам экспертно-аналитического мероприятия будет дана оценка достаточности финансового обеспечения мероприятий в сфере культуры и искусства, а также целевого и эффективного использования выделенных средств», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале КСП.

Также будет оценена доступность услуг учреждений культуры и искусства и удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры. Отмечается, что мероприятие носит плановый характер.