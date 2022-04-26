В Челябинской области резко снизился выпуск колбасы, мяса и муки

В 2021 году региональные производители снизили выпуск продуктов первой необходимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области аграрии в 2021 году изготовили 74,1 тыс. тонн колбасных изделий; это на 2,5 тыс. тонн меньше, чем в 2020 году. Также в регионе снизилось количество выпущенного мяса и муки. Это следует из данных, предоставленных 27 апреля URA.RU в Челябинскстате.

«В 2021 году челябинские производители выпустили для потребителей 163,7 тыс. тонн мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы, 95 тыс. тонн свинины. Количество выпущенных колбасных изделий составило 74,1 тыс. тонн», — заявили в ведомстве.

Для сравнения: в 2020 году челябинские аграрии выпустили для потребителей 173,9 тыс. тонн мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы и 103,2 тыс. тонн свинины. Количество произведенной колбасы в регионе составило 76,6 тыс. тонн.

Небольшое снижение производства наблюдается в молочной промышленности — в регионе выпущено 121 тыс. тонн молока (в 2020 году молоко выпустили в объеме 122,1 тыс. тонн). Существенно снизился выпуск макаронных изделий и муки. В области в 2021 году выпустили макарон 270,1 тыс. тонн (295,6 тыс. тонн в 2020-м) и муки 580,7 тыс. тонн (654,7 тыс. тонн).

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