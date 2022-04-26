На Пермский край надвигаются ливень и шквальный ветер

Температура воздуха может подняться до +21 градуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми и других в районах Пермского края среду, 27 апреля, ожидаются гроза и ливень с сильным ветром. Предупреждение об этом опубликовано на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«Характер погоды в среду во многом будет зависеть от времени прохождения холодного фронта. Ожидаются дожди, а при прохождении фронта во второй половине дня — ливни и грозы, сопровождающиеся шквалами», — сообщается на сайте. В центральных и южных районах Прикамья до грозы температура еще может повыситься до 16—21 градуса.

В четверг, 28 апреля, в регионе начнет холодать — температура не превысит 14 градусов, также ожидается прекращение осадков и ясная погода. В пятницу, 29 апреля, продолжится похолодание, температура воздуха опустится до 5—10 градусов.