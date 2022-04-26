26 апреля 2022

На Пермский край надвигаются ливень и шквальный ветер

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Температура воздуха может подняться до +21 градуса Фото:

В Перми и других в районах Пермского края среду, 27 апреля, ожидаются гроза и ливень с сильным ветром. Предупреждение об этом опубликовано на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«Характер погоды в среду во многом будет зависеть от времени прохождения холодного фронта. Ожидаются дожди, а при прохождении фронта во второй половине дня — ливни и грозы, сопровождающиеся шквалами», — сообщается на сайте. В центральных и южных районах Прикамья до грозы температура еще может повыситься до 16—21 градуса.

В четверг, 28 апреля, в регионе начнет холодать — температура не превысит 14 градусов, также ожидается прекращение осадков и ясная погода. В пятницу, 29 апреля, продолжится похолодание, температура воздуха опустится до 5—10 градусов.

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В Перми и других в районах Пермского края среду, 27 апреля, ожидаются гроза и ливень с сильным ветром. Предупреждение об этом опубликовано на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я». «Характер погоды в среду во многом будет зависеть от времени прохождения холодного фронта. Ожидаются дожди, а при прохождении фронта во второй половине дня — ливни и грозы, сопровождающиеся шквалами», — сообщается на сайте. В центральных и южных районах Прикамья до грозы температура еще может повыситься до 16—21 градуса. В четверг, 28 апреля, в регионе начнет холодать — температура не превысит 14 градусов, также ожидается прекращение осадков и ясная погода. В пятницу, 29 апреля, продолжится похолодание, температура воздуха опустится до 5—10 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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