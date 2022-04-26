26 апреля 2022

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в страны СНГ

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Авиакомпания отменяет свои международные рейсы из-за санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменяет все рейсы в Узбекистан до конца октября. Информация появилась на официальном сайте перевозчика.

«Все рейсы из/в Узбекистан отменены до 29.10.2022» года», — сказано в сообщении. Ранее «Уральские авиалинии» отменили перелеты в Азербайджан, Армению, ОАЭ, Израиль, Египет и Таиланд.

Авиакомпания начала отменять свои авиарейсы из-за антироссийских санкций, коснувшихся международных перелетов. Санкции западные страны объявили в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменяет все рейсы в Узбекистан до конца октября. Информация появилась на официальном сайте перевозчика. «Все рейсы из/в Узбекистан отменены до 29.10.2022» года», — сказано в сообщении. Ранее «Уральские авиалинии» отменили перелеты в Азербайджан, Армению, ОАЭ, Израиль, Египет и Таиланд. Авиакомпания начала отменять свои авиарейсы из-за антироссийских санкций, коснувшихся международных перелетов. Санкции западные страны объявили в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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