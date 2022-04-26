«Уральские авиалинии» приостановили полеты в страны СНГ

Авиакомпания отменяет свои международные рейсы из-за санкций Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменяет все рейсы в Узбекистан до конца октября. Информация появилась на официальном сайте перевозчика.

«Все рейсы из/в Узбекистан отменены до 29.10.2022» года», — сказано в сообщении. Ранее «Уральские авиалинии» отменили перелеты в Азербайджан, Армению, ОАЭ, Израиль, Египет и Таиланд.

Авиакомпания начала отменять свои авиарейсы из-за антироссийских санкций, коснувшихся международных перелетов. Санкции западные страны объявили в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины.