Работники таможни остановили подозреваемого в контрабанде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Кольцово сняли на видео эмигранта из Германии, который пытался незаконно провести 28 тысяч евро наличными (при разрешенных 10 тысяч долларов). Соответствующие кадры предоставили URA.RU в пресс-службе Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина.

«На камеры попали кадры, как мужчина проходит мимо инспекторов с большими сумками, минуя зону для декларирования денежных средств», — сообщили в пресс-службе. Там сообщили, что, если человек провозит больше 10 тысяч долларов, он должен заранее сообщить об этом, заполнив специальный бланк — то есть задекларировать сумму. У мужчины при себе была сумма, эквивалентная примерно 30 тысячам долларов, но декларировать он их не стал.

В пропускном пункте аэропорта, куда прибывают туристы из-за границы, организованы два коридора: зеленый и красный. В зеленый проходят те, у кого нет вещей, обязательных для декларирования. В красном коридоре можно записать на специальном бланке, что провозится через границу.

Мужчина пытался пройти через зеленый коридор, но был задержан с портфелем наличных. В отношении эмигранта завели уголовное дело, которое будет передано в суд.