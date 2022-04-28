В Пермском крае скончался заслуженный врач России

29 апреля 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Александр Черников отдал профессии 27 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Соликамске Пермского края скончался бывший главный хирург города и Заслуженный врач РФ Александр Черников. Об этом сообщается на сайте администрации Соликамского городского округа. «Ушел из жизни Почетный гражданин Соликамска, Заслуженный врач России Александр Николаевич Черников. Администрация округа и лично глава Евгений Самоуков выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с этой трагической утратой», — отмечается в сообщенни мэрии. Александр Черников возглавлял хирургическое отделение в больнице Соликамска, а затем стал главным городским хирургом. Он проработал в должности 27 лет. За это время по по личной инициативе специалиста и при его непосредственном участии были организованы и открыты отделения ортопедии, урологии, детской хирургии, онкологии, нейрохирургии, плановой хирургии. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В Соликамске Пермского края скончался бывший главный хирург города и Заслуженный врач РФ Александр Черников. Об этом сообщается на сайте администрации Соликамского городского округа. «Ушел из жизни Почетный гражданин Соликамска, Заслуженный врач России Александр Николаевич Черников. Администрация округа и лично глава Евгений Самоуков выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с этой трагической утратой», — отмечается в сообщенни мэрии. Александр Черников возглавлял хирургическое отделение в больнице Соликамска, а затем стал главным городским хирургом. Он проработал в должности 27 лет. За это время по по личной инициативе специалиста и при его непосредственном участии были организованы и открыты отделения ортопедии, урологии, детской хирургии, онкологии, нейрохирургии, плановой хирургии.