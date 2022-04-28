В Пермском крае скончался заслуженный врач России

В Соликамске Пермского края скончался бывший главный хирург города и Заслуженный врач РФ Александр Черников. Об этом сообщается на сайте администрации Соликамского городского округа.
«Ушел из жизни Почетный гражданин Соликамска, Заслуженный врач России Александр Николаевич Черников. Администрация округа и лично глава Евгений Самоуков выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с этой трагической утратой», — отмечается в сообщенни мэрии.
Александр Черников возглавлял хирургическое отделение в больнице Соликамска, а затем стал главным городским хирургом. Он проработал в должности 27 лет. За это время по по личной инициативе специалиста и при его непосредственном участии были организованы и открыты отделения ортопедии, урологии, детской хирургии, онкологии, нейрохирургии, плановой хирургии.
В Соликамске Пермского края скончался бывший главный хирург города и Заслуженный врач РФ Александр Черников. Об этом сообщается на сайте администрации Соликамского городского округа. «Ушел из жизни Почетный гражданин Соликамска, Заслуженный врач России Александр Николаевич Черников. Администрация округа и лично глава Евгений Самоуков выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с этой трагической утратой», — отмечается в сообщенни мэрии. Александр Черников возглавлял хирургическое отделение в больнице Соликамска, а затем стал главным городским хирургом. Он проработал в должности 27 лет. За это время по по личной инициативе специалиста и при его непосредственном участии были организованы и открыты отделения ортопедии, урологии, детской хирургии, онкологии, нейрохирургии, плановой хирургии.