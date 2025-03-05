Пермский бизнес-омбудсмен предупредил предпринимателей о массовых проверках

Омбудсмен Павел Новоселов: проверять пермский бизнес станут чаще
© Служба новостей «URA.RU»
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Омбудсмен заявил, что бизнесмены стали безразлично относиться к соблюдению обязательных требований
Омбудсмен заявил, что бизнесмены стали безразлично относиться к соблюдению обязательных требований Фото:

Пермский омбудсмен Павел Новоселов предупредил бизнес об отмене моратория на внеплановые проверки. Вместе с этим, их число должно резко вырасти.

«Как ни было бы грустно об этом говорить, проходить прокурорский фильтр согласования контролерам станет сильно проще. Количество материалов за два месяца, направленных в прокуратуру на согласование, увеличилось почти на 80% к аналогичному периоду 2024 года, — отметил в соцсети „ВКонтакте“ уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае.

При этом он заявил, что многие бизнесмены стали безразлично относиться к соблюдению обязательных требований. Например, не уведомляют о начале своей деятельности профильные ведомства. У этого есть серьезные последствия. Поскольку штрафы за это с начала 2025 года кратно выросли.

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Пермский омбудсмен Павел Новоселов предупредил бизнес об отмене моратория на внеплановые проверки. Вместе с этим, их число должно резко вырасти. «Как ни было бы грустно об этом говорить, проходить прокурорский фильтр согласования контролерам станет сильно проще. Количество материалов за два месяца, направленных в прокуратуру на согласование, увеличилось почти на 80% к аналогичному периоду 2024 года, — отметил в соцсети „ВКонтакте“ уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае. При этом он заявил, что многие бизнесмены стали безразлично относиться к соблюдению обязательных требований. Например, не уведомляют о начале своей деятельности профильные ведомства. У этого есть серьезные последствия. Поскольку штрафы за это с начала 2025 года кратно выросли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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