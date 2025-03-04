04 марта 2025

Сотрудники пермского музея устроили катания на 100-летних санках-кованках. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сани испытание выдержали (архивное фото)
Сани испытание выдержали (архивное фото) Фото:

Санки-кованки, которые изготовили еще около ста лет назад, в пермском поселке Павловский испытали в деле. Сотрудники местного музея изъяли на время экспонат из витрины и отправились кататься на гору.

«Сани выдержали испытание! Несколько раз торжественно скатили своих седоков с горки, вспомнили молодость, так сказать... Время не прошло для них даром. Катились медленно и со скрипом, но все же миссию свою исполнили», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

Музей в поселке Павловский славится не только старинными экспонатами. Есть в его коллекции и более современные артефакты — например, часть арт-объекта «Пермские ворота» скульптора Николая Полисского, который снесли летом 2024 года. 

Сани изготовили 100 лет назад
Сани изготовили 100 лет назад
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Санки-кованки, которые изготовили еще около ста лет назад, в пермском поселке Павловский испытали в деле. Сотрудники местного музея изъяли на время экспонат из витрины и отправились кататься на гору. «Сани выдержали испытание! Несколько раз торжественно скатили своих седоков с горки, вспомнили молодость, так сказать... Время не прошло для них даром. Катились медленно и со скрипом, но все же миссию свою исполнили», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Музей в поселке Павловский славится не только старинными экспонатами. Есть в его коллекции и более современные артефакты — например, часть арт-объекта «Пермские ворота» скульптора Николая Полисского, который снесли летом 2024 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...