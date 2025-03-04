Санки-кованки, которые изготовили еще около ста лет назад, в пермском поселке Павловский испытали в деле. Сотрудники местного музея изъяли на время экспонат из витрины и отправились кататься на гору.
«Сани выдержали испытание! Несколько раз торжественно скатили своих седоков с горки, вспомнили молодость, так сказать... Время не прошло для них даром. Катились медленно и со скрипом, но все же миссию свою исполнили», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте».
Музей в поселке Павловский славится не только старинными экспонатами. Есть в его коллекции и более современные артефакты — например, часть арт-объекта «Пермские ворота» скульптора Николая Полисского, который снесли летом 2024 года.
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