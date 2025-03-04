Экс-начальника военной приемки пермской «Телты» отправили в колонию за взятку

Бывшего начальника военной приемки № 5029 ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ Андрея Лукина приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу более 13 млн рублей.
«Андрея Лукина лишили звания „подполковник запаса“. Также, ему запретили занимать руководящие посты на семь лет. Согласно решению суда, он должен возместить в счет государства 6,88 млн рублей полученной суммы взятки», — сообщает портал Properm.ru.
4 марта URA.RU сообщало, что прокурор требует отправить бывшего военпреда пермского завода «Телта» в колонию на девять лет и приговорить его к штрафу в 34 млн рублей. Кроме того, по мнению гособвинителя, Лукина должны лишить звания подполковника запаса и запретить ему занимать определенные должности на девять лет.
Андрей Лукин обвинялся во взятке в размере 6,8 млн рублей от экс-руководителей Пермского телефонного завода «Телта». По данным военной прокуратуры, деньги предназначались за оказание содействия в приемке продукции. Подсудимый факт получения денег не опровергал. Однако был уверен, что совершил мошенничество.
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