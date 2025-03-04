04 марта 2025

Экс-начальника военной приемки пермской «Телты» отправили в колонию за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Лукин обвинялся во взятке в размере 6,8 млн рублей от экс-руководителей Пермского телефонного завода «Телта»
Андрей Лукин обвинялся во взятке в размере 6,8 млн рублей от экс-руководителей Пермского телефонного завода «Телта» Фото:

Бывшего начальника военной приемки № 5029 ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ Андрея Лукина приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу более 13 млн рублей.

«Андрея Лукина лишили звания „подполковник запаса“. Также, ему запретили занимать руководящие посты на семь лет. Согласно решению суда, он должен возместить в счет государства 6,88 млн рублей полученной суммы взятки», — сообщает портал Properm.ru.

4 марта URA.RU сообщало, что прокурор требует отправить бывшего военпреда пермского завода «Телта» в колонию на девять лет и приговорить его к штрафу в 34 млн рублей. Кроме того, по мнению гособвинителя, Лукина должны лишить звания подполковника запаса и запретить ему занимать определенные должности на девять лет.

Андрей Лукин обвинялся во взятке в размере 6,8 млн рублей от экс-руководителей Пермского телефонного завода «Телта». По данным военной прокуратуры, деньги предназначались за оказание содействия в приемке продукции. Подсудимый факт получения денег не опровергал. Однако был уверен, что совершил мошенничество.

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Бывшего начальника военной приемки № 5029 ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ Андрея Лукина приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу более 13 млн рублей. «Андрея Лукина лишили звания „подполковник запаса“. Также, ему запретили занимать руководящие посты на семь лет. Согласно решению суда, он должен возместить в счет государства 6,88 млн рублей полученной суммы взятки», — сообщает портал Properm.ru. 4 марта URA.RU сообщало, что прокурор требует отправить бывшего военпреда пермского завода «Телта» в колонию на девять лет и приговорить его к штрафу в 34 млн рублей. Кроме того, по мнению гособвинителя, Лукина должны лишить звания подполковника запаса и запретить ему занимать определенные должности на девять лет. Андрей Лукин обвинялся во взятке в размере 6,8 млн рублей от экс-руководителей Пермского телефонного завода «Телта». По данным военной прокуратуры, деньги предназначались за оказание содействия в приемке продукции. Подсудимый факт получения денег не опровергал. Однако был уверен, что совершил мошенничество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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