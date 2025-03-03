В Пермском крае ветераны СВО решили создать еще одно общественное объединение

В городе Соликамск Пермского края ветераны спецоперации решили учредить свое общественное объединение. Возглавил организацию, которую предварительно решено назвать «СВОи да наши», Александр Маслов.
«СВОи да наши» — именно так, по единогласному решению собрания, планируют назвать создаваемое в Соликамске общественное объединение участников СВО. Оно принято на втором заседании активистов-ветеранов боевых действий», — пишет городской портал «Сми-Городок Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». Маслов подчеркнул, что «это неокончательный вариант» создаваемой организации, но он понравился всем ее участникам.
Заместителем председатель по спортивно-массовой работе избран Иван Матяшев. Виктор Гилев будет отвечать за социальные вопросы в организации решение проблем участников СВО и их семей, в том числе, погибших при исполнении воинских обязанностей соликамцев.
Члены ветеранской организации намерены посвятить большую часть своей работы патриотическому воспитанию молодежи. Так, уже определены школы в Соликамске, в которых ветераны СВО проведут «Уроки мужества».
Сейчас в Пермском крае создана и действует «Ассоциация ветеранов СВО». Региональную организацию возглавляет участник спецоперации Леонид Новохатский. Также в Прикамье был создан «Комитет по поддержке ветеранов СВО Пермского края», председателем правления которого является известный в прошлом штурмовик Александр Григоренко.
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