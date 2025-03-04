04 марта 2025

Власти загнали пермских художников в андеграунд. Видео

В Перми для уличных художников открылся подземный полигон «Динамика»
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Уличным художникам нашли место на паркинге (архивное фото)
Уличным художникам нашли место на паркинге (архивное фото) Фото:

В Перми власти отдали под полигон для уличных художников подземный паркинг молодежного центра «Кристалл». Андеграундная площадка «Динамика» станет не только мастерской, но и площадкой для фестивалей и других мероприятий, говорят художники.

«Это возможность для граффити-сообщества рисовать большие фестивальные работы легально и спокойно, общаясь между собой», — отмечает художник Евгений Мальцев. Его коллеги подчеркивают, что это единственное место, где можно работать зимой в тепле. Интервью с ними опубликовано в группе пресс-службы губернатора и правительства Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

На полигоне «Динамика» уже в этом году запланированы четыре граффити-фестиваля. Первые работы уже появились на стенах паркинга.

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В Перми власти отдали под полигон для уличных художников подземный паркинг молодежного центра «Кристалл». Андеграундная площадка «Динамика» станет не только мастерской, но и площадкой для фестивалей и других мероприятий, говорят художники. «Это возможность для граффити-сообщества рисовать большие фестивальные работы легально и спокойно, общаясь между собой», — отмечает художник Евгений Мальцев. Его коллеги подчеркивают, что это единственное место, где можно работать зимой в тепле. Интервью с ними опубликовано в группе пресс-службы губернатора и правительства Пермского края в соцсети «ВКонтакте». На полигоне «Динамика» уже в этом году запланированы четыре граффити-фестиваля. Первые работы уже появились на стенах паркинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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