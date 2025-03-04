В Перми власти отдали под полигон для уличных художников подземный паркинг молодежного центра «Кристалл». Андеграундная площадка «Динамика» станет не только мастерской, но и площадкой для фестивалей и других мероприятий, говорят художники.
«Это возможность для граффити-сообщества рисовать большие фестивальные работы легально и спокойно, общаясь между собой», — отмечает художник Евгений Мальцев. Его коллеги подчеркивают, что это единственное место, где можно работать зимой в тепле. Интервью с ними опубликовано в группе пресс-службы губернатора и правительства Пермского края в соцсети «ВКонтакте».
На полигоне «Динамика» уже в этом году запланированы четыре граффити-фестиваля. Первые работы уже появились на стенах паркинга.
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