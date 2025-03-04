04 марта 2025

Пермяков предупредили о продаже молока «предприятий-призраков»

Роспотребнадзор Прикамья предупредил о поддельной молочной продукции
© Служба новостей «URA.RU»
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Производство осуществлялось в неизвестных условиях и в неустановленном месте
Производство осуществлялось в неизвестных условиях и в неустановленном месте Фото:

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщает о нахождении в обороте фальсифицированной молочной продукции. Все «производители» юридически находятся на территории Татарстана.

«ООО „Проксимус“, ООО „Латте“, ООО „Молочная компания“, ООО „Рейнис профит“ и ООО „Молоко Поволжья“ из республики Татарстан осуществлен незаконный выпуск и оборот молочной продукции. По указанным адресам деятельность организации не осуществляют. Таким образом, производство осуществляется в неизвестных условиях и в неустановленном месте», — сообщается на инвестиционном портале города Перми.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае Роспотребнадзор изъял из оборота тонны опасного мяса. В 2024 году в Прикамье 10,6% мясной продукции не соответствовало требованиям.

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщает о нахождении в обороте фальсифицированной молочной продукции. Все «производители» юридически находятся на территории Татарстана. «ООО „Проксимус“, ООО „Латте“, ООО „Молочная компания“, ООО „Рейнис профит“ и ООО „Молоко Поволжья“ из республики Татарстан осуществлен незаконный выпуск и оборот молочной продукции. По указанным адресам деятельность организации не осуществляют. Таким образом, производство осуществляется в неизвестных условиях и в неустановленном месте», — сообщается на инвестиционном портале города Перми. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае Роспотребнадзор изъял из оборота тонны опасного мяса. В 2024 году в Прикамье 10,6% мясной продукции не соответствовало требованиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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