Пермяков предупредили о продаже молока «предприятий-призраков»

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщает о нахождении в обороте фальсифицированной молочной продукции. Все «производители» юридически находятся на территории Татарстана.
«ООО „Проксимус“, ООО „Латте“, ООО „Молочная компания“, ООО „Рейнис профит“ и ООО „Молоко Поволжья“ из республики Татарстан осуществлен незаконный выпуск и оборот молочной продукции. По указанным адресам деятельность организации не осуществляют. Таким образом, производство осуществляется в неизвестных условиях и в неустановленном месте», — сообщается на инвестиционном портале города Перми.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае Роспотребнадзор изъял из оборота тонны опасного мяса. В 2024 году в Прикамье 10,6% мясной продукции не соответствовало требованиям.
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