Земля рядом с ПГНИУ, выставленная на продажу, выросла в цене на десятки миллионов рублей

Участок земли и здания, расположенные рядом с Пермским национальным исследовательским университетом (ПГНИУ), подорожали на десятки миллионов рублей. Об этом говорится в объявлении, которое разместила в соцсетях компания краевых властей — АО «Корпорация развития Пермского края».
«КРПК продает земельный участок и три здания на Заимке рядом с ПГНИУ. Начальная стоимость имущественного комплекса составляет 63 млн 576 тыс. рублей, включая НДС», — сообщает юридическая организация.
Участок земли находится по адресу Дзержинского, 3. Он была выставлена на торги еще в июле 2024 года. Тогда стоимость участка площадью 2,6 тыс кв метра и трех зданий КРПК оценила в 37,5 млн рублей. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ц-2 и имеет ограничения по функциональному использованию — у него должно быть научно-производственное или туристическое назначение. Заявки для участия в торгах принимаются до 2 апреля.
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