04 марта 2025

Стало известно, сколько заплатили туристы за посещение пермских природных памятников

В 2024 году туристы отдали 5,5 млн за посещение пермских природных памятников
© Служба новостей «URA.RU»
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С сентября 2024 года за неуплату сбора начали штрафовать: первое нарушение обойдется в три тысячи рублей, повторное — в четыре тысячи.
С сентября 2024 года за неуплату сбора начали штрафовать: первое нарушение обойдется в три тысячи рублей, повторное — в четыре тысячи. Фото:

В 2024 году туристы заплатили 5,5 млн рублей за посещение особо охраняемых природных территорий Пермского края. Причем в эту сумму включены и штрафы тех, кто не хотел добровольно оплачивать туристический сбор.

«На них было составлено 116 протоколов. Сумма штрафов превысила 300 тысяч рублей», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на минприроды Пермского края.

С 24 февраля плата за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения увеличилась со 100 до 150 рублей. Это решение связано с изменением размера прожиточного минимума трудоспособного населения России. О 

бязательная оплата и оформление разрешений коснутся трех участков природного парка «Пермский» — Вишерского, Усьвинского и Чусовского, а также природных объектов, таких как камни «Полюд» и «Колчимский». Ранее, в январе, стало известно, что в перечень платных территорий добавят охраняемый ландшафт «Кваркуш» и геологический памятник природы «Ординская пещера».

Туристический сбор в Пермском крае действует с июля 2023 года. Посетители могут находиться на территории ООПТ в течение трех дней. С сентября прошлого года за неуплату сбора начали штрафовать: первое нарушение обойдется в три тысячи рублей, повторное — в четыре тысячи.

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В 2024 году туристы заплатили 5,5 млн рублей за посещение особо охраняемых природных территорий Пермского края. Причем в эту сумму включены и штрафы тех, кто не хотел добровольно оплачивать туристический сбор. «На них было составлено 116 протоколов. Сумма штрафов превысила 300 тысяч рублей», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на минприроды Пермского края. С 24 февраля плата за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения увеличилась со 100 до 150 рублей. Это решение связано с изменением размера прожиточного минимума трудоспособного населения России. О  бязательная оплата и оформление разрешений коснутся трех участков природного парка «Пермский» — Вишерского, Усьвинского и Чусовского, а также природных объектов, таких как камни «Полюд» и «Колчимский». Ранее, в январе, стало известно, что в перечень платных территорий добавят охраняемый ландшафт «Кваркуш» и геологический памятник природы «Ординская пещера». Туристический сбор в Пермском крае действует с июля 2023 года. Посетители могут находиться на территории ООПТ в течение трех дней. С сентября прошлого года за неуплату сбора начали штрафовать: первое нарушение обойдется в три тысячи рублей, повторное — в четыре тысячи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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