Стало известно, сколько заплатили туристы за посещение пермских природных памятников

В 2024 году туристы заплатили 5,5 млн рублей за посещение особо охраняемых природных территорий Пермского края. Причем в эту сумму включены и штрафы тех, кто не хотел добровольно оплачивать туристический сбор.
«На них было составлено 116 протоколов. Сумма штрафов превысила 300 тысяч рублей», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на минприроды Пермского края.
С 24 февраля плата за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения увеличилась со 100 до 150 рублей. Это решение связано с изменением размера прожиточного минимума трудоспособного населения России. О
бязательная оплата и оформление разрешений коснутся трех участков природного парка «Пермский» — Вишерского, Усьвинского и Чусовского, а также природных объектов, таких как камни «Полюд» и «Колчимский». Ранее, в январе, стало известно, что в перечень платных территорий добавят охраняемый ландшафт «Кваркуш» и геологический памятник природы «Ординская пещера».
Туристический сбор в Пермском крае действует с июля 2023 года. Посетители могут находиться на территории ООПТ в течение трех дней. С сентября прошлого года за неуплату сбора начали штрафовать: первое нарушение обойдется в три тысячи рублей, повторное — в четыре тысячи.
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