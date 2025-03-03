В Москве заинтересовались пермскими прокурорами, откосившими от армии

Генпрокуратура начала проверку в прокуратуре Пермского края. Как сообщили источники URA.RU в силовых структурах, шесть ревизоров приехали 2 марта. Один из главных вопросов — служба в армии, которая обязательна для прокуроров, занимающих руководящие посты.
«Проверка из шести человек прилетела вчера. Они проанализируют кадровую политику надзорного ведомства в Прикамье. Есть вопросы. Главный из них касается службы в армии: все сотрудники на руководящих постах обязательно должны иметь этот опыт, но в аппарате есть те, кто не служил без уважительной причины», — пояснил инсайдер. По его данным, проверка продлится две недели.
Другой источник добавил, что еще недавно жесткой нормы по поводу армии не было. Но в последние пять-шесть лет политика ужесточилась. «Особенно это касается поколения в возрасте плюс-минус 40 лет. Раньше их особо не заставляли отчитываться, почему не служили и достаточно ли уважительная была причина для этого. Сейчас задают», — говорит собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-службу прокуратуры Пермского края, на момент публикации ответ не был получен.
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