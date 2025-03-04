04 марта 2025

В Перми завыли сирены

В Перми проверили готовность систем оповещения о ЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка системы оповещения плановая и носит учебный характер
Проверка системы оповещения плановая и носит учебный характер Фото:

В Перми прошла проверка системы оповещения населения. 5 марта с 10:40 до 10:43 пермяки могли слышать вой сирен.

«Просьба не беспокоиться! Так подается сигнал гражданской обороны „Внимание всем!“», — предупредили в краевом МЧС.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей города попросили, услышав звук сирен и речевое оповещение, соблюдать спокойствие, включить теле-радиоприемники и прослушать информацию. Текстовое сообщение. Проверка системы оповещения плановая и носит учебный характер.

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В Перми прошла проверка системы оповещения населения. 5 марта с 10:40 до 10:43 пермяки могли слышать вой сирен. «Просьба не беспокоиться! Так подается сигнал гражданской обороны „Внимание всем!“», — предупредили в краевом МЧС. Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей города попросили, услышав звук сирен и речевое оповещение, соблюдать спокойствие, включить теле-радиоприемники и прослушать информацию. Текстовое сообщение. Проверка системы оповещения плановая и носит учебный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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