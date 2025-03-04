В Перми завыли сирены

Проверка системы оповещения плановая и носит учебный характер
В Перми прошла проверка системы оповещения населения. 5 марта с 10:40 до 10:43 пермяки могли слышать вой сирен.
«Просьба не беспокоиться! Так подается сигнал гражданской обороны „Внимание всем!“», — предупредили в краевом МЧС.
Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей города попросили, услышав звук сирен и речевое оповещение, соблюдать спокойствие, включить теле-радиоприемники и прослушать информацию. Текстовое сообщение. Проверка системы оповещения плановая и носит учебный характер.
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