Певица Ирина Зорина представит Пермский край на всероссийском вокальном конкурсе «Звезда», который проводится при поддержке Министерства обороны РФ. Она прошла кастинг, теперь ее ждут конкурсные этапы, которые вся страна увидит в эфире телеканала «Звезда».
«Певица с тридцатилетним сценическим опытом, десятилетним стажем педагога по вокалу и опытом сонграйтера. Сейчас у нее собственный продакшн, где она сотрудничает с пермячкой Ольгой Халум, создавая песни для артистов. Ее жизнь — это яркий пример творческого пути и преданности профессии», — говорится в справке о Зориной на странице конкурса в соцсети «ВКонтакте».
Конкурс «Звезда» собирает вокалистов из всех регионов России. Сильнейших определит народное голосование и мнение жюри. Как ранее рассказывало URA.RU, Ирина Зорина в 2024 году в составе команды Владимира Преснякова участвовала в телешоу «Голос» на Первом канале.
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