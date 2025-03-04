04 марта 2025

Пермская певица Ирина Зорина борется за победу в телешоу Минобороны РФ. Фото

Певица Ирина Зорина представит Пермский край на всероссийском конкурсе «Звезда»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступления певцов будут оценивать эксперты и телезрители
Выступления певцов будут оценивать эксперты и телезрители Фото:

Певица Ирина Зорина представит Пермский край на всероссийском вокальном конкурсе «Звезда», который проводится при поддержке Министерства обороны РФ. Она прошла кастинг, теперь ее ждут конкурсные этапы, которые вся страна увидит в эфире телеканала «Звезда».

«Певица с тридцатилетним сценическим опытом, десятилетним стажем педагога по вокалу и опытом сонграйтера. Сейчас у нее собственный продакшн, где она сотрудничает с пермячкой Ольгой Халум, создавая песни для артистов. Ее жизнь — это яркий пример творческого пути и преданности профессии», — говорится в справке о Зориной на странице конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс «Звезда» собирает вокалистов из всех регионов России. Сильнейших определит народное голосование и мнение жюри. Как ранее рассказывало URA.RU, Ирина Зорина в 2024 году в составе команды Владимира Преснякова участвовала в телешоу «Голос» на Первом канале. 

Ирина Зорина выступит в эфире телеканала «Звезда»
Ирина Зорина выступит в эфире телеканала «Звезда»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Ирина Зорина представит Пермский край на всероссийском вокальном конкурсе «Звезда», который проводится при поддержке Министерства обороны РФ. Она прошла кастинг, теперь ее ждут конкурсные этапы, которые вся страна увидит в эфире телеканала «Звезда». «Певица с тридцатилетним сценическим опытом, десятилетним стажем педагога по вокалу и опытом сонграйтера. Сейчас у нее собственный продакшн, где она сотрудничает с пермячкой Ольгой Халум, создавая песни для артистов. Ее жизнь — это яркий пример творческого пути и преданности профессии», — говорится в справке о Зориной на странице конкурса в соцсети «ВКонтакте». Конкурс «Звезда» собирает вокалистов из всех регионов России. Сильнейших определит народное голосование и мнение жюри. Как ранее рассказывало URA.RU, Ирина Зорина в 2024 году в составе команды Владимира Преснякова участвовала в телешоу «Голос» на Первом канале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...