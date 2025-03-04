Стало известно, куда чаще всего зовут работать пермяков старше 50 лет

В Пермском крае растет спрос на соискателей вакансий пожилого возраста. Такие данные содержатся в исследовании сайта по поиску работы HeadHunter.
«В 2024 году пермские соискатели в возрасте от 41 до 50 лет получили 276,4 тысяч приглашений, что на 75% больше, чем в 2023 году. Соискатели 51–60 лет получили 79,8 тысяч приглашений (+77%), от 61 года и старше — 10,7 тысяч приглашений (+73%)», — сообщается в исследовании.
Чаще всего кандидатов старше 50 лет готовы видеть на позициях охранников. Открыты вакансии также в сельском хозяйстве, в сфере обслуживания и домашнего персонала, в добыче сырья и на производстве.
Ранее URA.RU сообщало, что пермяков зовут сортировать сухпайки в Нижний Новгород за 180 тысяч рублей. На данную вакансию рассматриваются кандидаты вне зависимости от возраста, в том числе пенсионеры.
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