04 марта 2025

Стало известно, куда чаще всего зовут работать пермяков старше 50 лет

Пермяков старше 50 лет чаще всего зовут работать охранниками и домашней обслугой
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего пожилых кандидатов готовы видеть на должности охранников
Чаще всего пожилых кандидатов готовы видеть на должности охранников Фото:

В Пермском крае растет спрос на соискателей вакансий пожилого возраста. Такие данные содержатся в исследовании сайта по поиску работы HeadHunter.

«В 2024 году пермские соискатели в возрасте от 41 до 50 лет получили 276,4 тысяч приглашений, что на 75% больше, чем в 2023 году. Соискатели 51–60 лет получили 79,8 тысяч приглашений (+77%), от 61 года и старше — 10,7 тысяч приглашений (+73%)», — сообщается в исследовании.

Чаще всего кандидатов старше 50 лет готовы видеть на позициях охранников. Открыты вакансии также в сельском хозяйстве, в сфере обслуживания и домашнего персонала, в добыче сырья и на производстве.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяков зовут сортировать сухпайки в Нижний Новгород за 180 тысяч рублей. На данную вакансию рассматриваются кандидаты вне зависимости от возраста, в том числе пенсионеры.

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В Пермском крае растет спрос на соискателей вакансий пожилого возраста. Такие данные содержатся в исследовании сайта по поиску работы HeadHunter. «В 2024 году пермские соискатели в возрасте от 41 до 50 лет получили 276,4 тысяч приглашений, что на 75% больше, чем в 2023 году. Соискатели 51–60 лет получили 79,8 тысяч приглашений (+77%), от 61 года и старше — 10,7 тысяч приглашений (+73%)», — сообщается в исследовании. Чаще всего кандидатов старше 50 лет готовы видеть на позициях охранников. Открыты вакансии также в сельском хозяйстве, в сфере обслуживания и домашнего персонала, в добыче сырья и на производстве. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков зовут сортировать сухпайки в Нижний Новгород за 180 тысяч рублей. На данную вакансию рассматриваются кандидаты вне зависимости от возраста, в том числе пенсионеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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