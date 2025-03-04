В Перми благоустроят бывшую базу для инвалидов «Чистый бережок»

На месте бывшей базе отдыха «Чистый бережок» в Перми планируется создать пространство для отдыха и занятий водными видами спорта. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Заксобрания региона Ирек Хазиев.
«Мэрия совместно с АИР рассматривают возможность включить этот участок в число инвестпроектов по развитию зон общественно-паркового пространства Перми. Также уже в 2025 году должна начаться разработка концепции благоустройства пляжа на Желябова. Идея благоустройства сразу двух пространств на этом берегу Мулянки вблизи активно растущих жилых микрорайонов — замечательная. Главное, чтобы время от концепций и планов до реализации не затянулось на долгие годы», — написал парламентарий.
В Перми база отдыха «Чистый бережок» появилась в 2018 году. Там располагался единственный в краевой столице пляж для людей с ограниченными возможностями.
В 2023 году URA.RU сообщало, что что организация самовольно заняла соседний участок. На территории пляжа мэрия нашла несогласованные строения, легковоспламеняющиеся материалы, мусор, бытовые отходы. Волонтеры пытались отстоять базу. Поскольку объекты на ней строили на средства грантов, которые, в том числе, выдавали из фондов президента и губернатора края. Но в 2024 году в администрации решили, что все нужно снести.
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