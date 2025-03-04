04 марта 2025

Пермяков шокировали цены в новом рыбном ресторане Аркадия Новикова

© Служба новостей «URA.RU»
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Устрицы в «Магадане» будут самыми дорогими в Перми
Устрицы в «Магадане» будут самыми дорогими в Перми Фото:

На сайте рыбного ресторана «Магадан» в Перми, который открывает московский холдинг ресторатора Аркадия Новикова, опубликовали меню. Цены заведения удивили пермских фуд-блогеров и их подписчиков.

«Ложка дегтя в магаданскую тарелку. Приписки „Цены как от поставщика“, как в других заведениях сети, нет, что и видно. Устрица „Розовая Джоли“ в ресторане „Магадан“ — 650 рублей», — пишет блогер Мария Дунаева в своем telegram-канале «Сытая курочка». Для сравнения, в других пермских ресторанах устрицы продают от 490 до 590 рублей.

Также Дунаева отметила, что большая тарелка креветок в пермском «Магадане» дороже, чем в московском. Стоимость блюда 4,5 тысячи и 4 тысячи рублей соответственно. Подписчики поддержали блогера. «„Магадан“ и ценовая доступность — это оксюморон, как и доступность охлажденных морепродуктов в Перми», — прокомментировал Vit Mar. «Сидим дома, короче», — добавил Дмитрий Корековцев.

На цены нового ресторана также обратил внимание фуд-блогер Алексей Папулов в своем telegram-канале in vino papulos. Он отметил, что в пермском заведении цены такие же как в петербургском. Антон Русаков прокомментировал, что обед в «Магадане» сможет себе позволить только руководство крупных пермских предприятий.

Ранее URA.RU рассказало, что «Магадан» откроется в центре Перми. Первых гостей заведение примет ориентировочно 8 и 9 марта.

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На сайте рыбного ресторана «Магадан» в Перми, который открывает московский холдинг ресторатора Аркадия Новикова, опубликовали меню. Цены заведения удивили пермских фуд-блогеров и их подписчиков. «Ложка дегтя в магаданскую тарелку. Приписки „Цены как от поставщика“, как в других заведениях сети, нет, что и видно. Устрица „Розовая Джоли“ в ресторане „Магадан“ — 650 рублей», — пишет блогер Мария Дунаева в своем telegram-канале «Сытая курочка». Для сравнения, в других пермских ресторанах устрицы продают от 490 до 590 рублей. Также Дунаева отметила, что большая тарелка креветок в пермском «Магадане» дороже, чем в московском. Стоимость блюда 4,5 тысячи и 4 тысячи рублей соответственно. Подписчики поддержали блогера. «„Магадан“ и ценовая доступность — это оксюморон, как и доступность охлажденных морепродуктов в Перми», — прокомментировал Vit Mar. «Сидим дома, короче», — добавил Дмитрий Корековцев. На цены нового ресторана также обратил внимание фуд-блогер Алексей Папулов в своем telegram-канале in vino papulos. Он отметил, что в пермском заведении цены такие же как в петербургском. Антон Русаков прокомментировал, что обед в «Магадане» сможет себе позволить только руководство крупных пермских предприятий. Ранее URA.RU рассказало, что «Магадан» откроется в центре Перми. Первых гостей заведение примет ориентировочно 8 и 9 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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