Прокуратура заинтересовалась ситуацией с отсутствием воды в пермской деревне

Кунгурская городская прокуратура проводит проверку по жалобам жителей деревни Осташата Пермского края. Там обмелело единственное озеро, откуда местные брали воду.
«В ходе проверки будет дана оценка полноте принятых администрацией Кунгурского муниципального округа мер по организации водоснабжения населения. В том числе — периодичности подвоза воды жителям, обоснованности размера тарифа на такой подвоз», — сообщает прокуратура Пермского края в своем telegram-канале.
О том, что в деревне отсутствует муниципальный водопровод, а ближайший водозабор находится в 35 километрах от деревни, ранее сообщил портал Properm. При этом вода в местном озере убывает с каждым годом. По данным издания, мэрия о ситуации знает с 2021 года. Однако деньги в казне до 2027 года на эти цели не предусмотрены. Пока жители вынуждены заказывать воду за 1,5 тысячи рублей за кубометр, или возить ее из города.
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