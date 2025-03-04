Санатории Пермского края стали одними из самых дорогих в стране

В Пермском крае в январе 2025 года стоимость путевок в санатории в среднем составила 5,4 тысячи рублей за сутки. Этот показатель позволил региону занять четвертое место среди субъектов России с самыми дорогими здравницами.
«В топ-20 регионов по средней стоимости путевки в санаторий четвертое место занимает Пермский край. Цена путевки — 5,4 тысячи рублей в сутки. По сравнению с декабрем 2024 года туры на курорты подорожали на 17%», — сказано в сообщении.
Уточняется, что несмотря на рост цен, пермские здравницы продолжают пользоваться спросом. В январе 2025 года курорты Прикамья заработали 298,7 тысячи рублей, что позволило им занять девятое место в стране по уровню дохода.
Ранее URA.RU рассказало, что осенью 2024 года пермские санатории вошли в топ-6 самых популярных курортов страны. С сентября по ноябрь в них отдохнули 42 тысячи человек.
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