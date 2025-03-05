В Перми магазин сети «Хмель и солод» наказали за незаконную рекламу

В УФАС посчитали, что рекламу могли увидеть дети
Антимонопольщики оштрафовали владельца пермского магазина «Хмель и солод». Сумма наказания не уточняется. Алкогольный маркет находится на улице Белинского.
«Реклама алкоголя, размещенная на входе в магазин, была обращена наружу, а значит направлялась на восприятие прохожих. Это могли быть дети. Кром того, реклама не сопровождалась предупреждением о вреде чрезмерного употребления алкоголя», — сообщает Пермское УФАС России в соцсети «ВКонтакте».
Ведомство признало владельца торговой точки виновным в нарушении Закона о рекламе. Нелегальную наружку сняли в ходе рассмотрения дела.
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