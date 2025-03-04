По данным сервиса Яндекс Карты, проезд есть, но затруднен
В Перми на подъезде к Красавинскому мосту произошло массовое ДТП. Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях.
«В ДТП попали четыре тяжеловоза, кабина одного из них сильно смята. На кузове-бочке одного из грузовиков написано „Огнеопасно“», — пишет telegram-канал «ЧП ПЕРМЬ».
По данным сервиса Яндекс Карты, проезд есть, но затруднен. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Пермского края. Ответ ожидается.
.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!