04 марта 2025

В Перми на подъезде к Красавинскому мосту пробка из-за ДТП с фурами. Видео

В Перми на подъезде к Красавинскому мосту возникла пробка из-за ДТП с фурами
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным сервиса Яндекс Карты, проезд есть, но затруднен
По данным сервиса Яндекс Карты, проезд есть, но затруднен Фото:

В Перми на подъезде к Красавинскому мосту произошло массовое ДТП. Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях.

«В ДТП попали четыре тяжеловоза, кабина одного из них сильно смята. На кузове-бочке одного из грузовиков написано „Огнеопасно“», — пишет telegram-канал «ЧП ПЕРМЬ».

По данным сервиса Яндекс Карты, проезд есть, но затруднен. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Пермского края. Ответ ожидается.

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В Перми на подъезде к Красавинскому мосту произошло массовое ДТП. Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях. «В ДТП попали четыре тяжеловоза, кабина одного из них сильно смята. На кузове-бочке одного из грузовиков написано „Огнеопасно“», — пишет telegram-канал «ЧП ПЕРМЬ». По данным сервиса Яндекс Карты, проезд есть, но затруднен. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Пермского края. Ответ ожидается. .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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