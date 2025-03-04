04 марта 2025

Завод «Еврохим» в Березниках наказали за некомпетентных рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
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Численность работников предприятия превышает три тысячи человек
Численность работников предприятия превышает три тысячи человек Фото:

Госинспекция труда проверила ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат». Это крупный производитель удобрений и азотных соединений. Территориально завод находится в Березниках Пермского края. В ходе надзорных мероприятий установлено, что несколько работников предприятия, не прошедшие обучение, были допущены к работе.

«Речь идет о двух сотрудниках. Помимо отсутствия обучения, они не проходили проверку знаний по охране труда. За нарушение требований трудового законодательства предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — сообщается в telegram-канале Госинспекции труда в Пермском крае.

Кроме того, работодатель получил исполнения предписание. Работники были отстраненны до устранения нарушений. На данный момент они исправлены. 

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Госинспекция труда проверила ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат». Это крупный производитель удобрений и азотных соединений. Территориально завод находится в Березниках Пермского края. В ходе надзорных мероприятий установлено, что несколько работников предприятия, не прошедшие обучение, были допущены к работе. «Речь идет о двух сотрудниках. Помимо отсутствия обучения, они не проходили проверку знаний по охране труда. За нарушение требований трудового законодательства предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — сообщается в telegram-канале Госинспекции труда в Пермском крае. Кроме того, работодатель получил исполнения предписание. Работники были отстраненны до устранения нарушений. На данный момент они исправлены. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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