Завод «Еврохим» в Березниках наказали за некомпетентных рабочих

Госинспекция труда проверила ООО «Еврохим-Усольский калийный комбинат». Это крупный производитель удобрений и азотных соединений. Территориально завод находится в Березниках Пермского края. В ходе надзорных мероприятий установлено, что несколько работников предприятия, не прошедшие обучение, были допущены к работе.
«Речь идет о двух сотрудниках. Помимо отсутствия обучения, они не проходили проверку знаний по охране труда. За нарушение требований трудового законодательства предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — сообщается в telegram-канале Госинспекции труда в Пермском крае.
Кроме того, работодатель получил исполнения предписание. Работники были отстраненны до устранения нарушений. На данный момент они исправлены.
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