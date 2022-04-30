При пожаре загорелось два балкона (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В многоэтажке на улице Пионеров, 4 в Екатеринбурге загорелись два балкона. Из дома эвакуировали 25 человек, однако без жертв не обошлось: погибла собака. Об этом сообщили очевидцы.

«Вынесли собаку. Пожарные пытались ее спасти, но не получилось», — рассказали местные журналистам Е1.

Пожар вспыхнул в Пионерском районе Екатеринбурга, жильцам дома удалось самостоятельно эвакуироваться до приезда спасателей. Среди жителей пострадавших нет, однако из-за дыма погибла собака. Сотрудники МЧС попытались ее откачать, но спасти не удалось.

«В 19:22 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном многоквартирном доме по улице Пионеров в городе Екатеринбурге. На площади четыре квадратных метра горели балконы на седьмом и девятом этажах», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области изданию «КП-Екатеринбург».

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