В ХМАО по новому тротуару ездят машины

01 мая 2022 в 03:23 Размер текста - 17 +

По словам жителей, тротуар сделали в прошлом году Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) жители жалуются на то, что по сделанному в прошлом году тротуару ездят автомобили. Об этом они пишут в соцсети «Вконтакте». «К осени 2021 года сделали замечательный тротуар по Нефтеюганскому шоссе. Сейчас он просто уничтожается. Автовладельцы благополучно ездят по нему, оставляют свои машины на газоне. Кто потом будет все это восстанавливать?», — пишет автор поста Катерина Лоскутова в паблике «К-Информ». «На Нефтеюганском шоссе надо было дорогу расширять, а не тротуары с двух сторон дороги делать», — высказывает мнение в комментариях Дмитрий Галицкий. «На Крылова — Билецкого такая же проблема. Из тротуара сделали проезжую часть, пешком идти невыносимо от грязи которую машины с газона вымешивают», — сообщает пользователь Наталья Гальцова. Жители просят мэрию и ГИБДД принять меры. В администрацию Сургута и пресс-службу УМВД России по ХМАО отправлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте организована круглосуточная работа по вывозу снега в связи с обильными паводками в городе. Для этого дорожные службы работают в две смены. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте (ХМАО) жители жалуются на то, что по сделанному в прошлом году тротуару ездят автомобили. Об этом они пишут в соцсети «Вконтакте». «К осени 2021 года сделали замечательный тротуар по Нефтеюганскому шоссе. Сейчас он просто уничтожается. Автовладельцы благополучно ездят по нему, оставляют свои машины на газоне. Кто потом будет все это восстанавливать?», — пишет автор поста Катерина Лоскутова в паблике «К-Информ». «На Нефтеюганском шоссе надо было дорогу расширять, а не тротуары с двух сторон дороги делать», — высказывает мнение в комментариях Дмитрий Галицкий. «На Крылова — Билецкого такая же проблема. Из тротуара сделали проезжую часть, пешком идти невыносимо от грязи которую машины с газона вымешивают», — сообщает пользователь Наталья Гальцова. Жители просят мэрию и ГИБДД принять меры. В администрацию Сургута и пресс-службу УМВД России по ХМАО отправлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте организована круглосуточная работа по вывозу снега в связи с обильными паводками в городе. Для этого дорожные службы работают в две смены.