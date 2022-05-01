01 мая 2022

Подросток из Качканара изнасиловал 6-летнего брата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети. Тюмень, ребенок, дети, мальчик
Подросток уже дал признательные показания, сообщают в СМИ Фото:

Следственный комитет Свердловской области в Качканаре возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в изнасиловании шестилетнего брата. О преступлении сообщил осведомленный источник.

«29 апреля в местный отдел полиции обратилась женщина. По ее словам, 25 апреля старший сын надругался над 6-летним братом», — сообщил источник «Комсомольской правды».

Он отметил, что подросток уже дал признательные показания. При этом в СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались, уточнили в издании.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво».

Следственный комитет Свердловской области в Качканаре возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в изнасиловании шестилетнего брата. О преступлении сообщил осведомленный источник. «29 апреля в местный отдел полиции обратилась женщина. По ее словам, 25 апреля старший сын надругался над 6-летним братом», — сообщил источник «Комсомольской правды». Он отметил, что подросток уже дал признательные показания. При этом в СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались, уточнили в издании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...