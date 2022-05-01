Подросток из Качканара изнасиловал 6-летнего брата

02 мая 2022 в 08:07 Размер текста - 17 +

Подросток уже дал признательные показания, сообщают в СМИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Следственный комитет Свердловской области в Качканаре возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в изнасиловании шестилетнего брата. О преступлении сообщил осведомленный источник. «29 апреля в местный отдел полиции обратилась женщина. По ее словам, 25 апреля старший сын надругался над 6-летним братом», — сообщил источник «Комсомольской правды». Он отметил, что подросток уже дал признательные показания. При этом в СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались, уточнили в издании. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Следственный комитет Свердловской области в Качканаре возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в изнасиловании шестилетнего брата. О преступлении сообщил осведомленный источник. «29 апреля в местный отдел полиции обратилась женщина. По ее словам, 25 апреля старший сын надругался над 6-летним братом», — сообщил источник «Комсомольской правды». Он отметил, что подросток уже дал признательные показания. При этом в СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались, уточнили в издании.