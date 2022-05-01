Подросток из Качканара изнасиловал 6-летнего брата

Подросток уже дал признательные показания, сообщают в СМИ
Следственный комитет Свердловской области в Качканаре возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, обвиняемого в изнасиловании шестилетнего брата. О преступлении сообщил осведомленный источник.
«29 апреля в местный отдел полиции обратилась женщина. По ее словам, 25 апреля старший сын надругался над 6-летним братом», — сообщил источник «Комсомольской правды».
Он отметил, что подросток уже дал признательные показания. При этом в СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались, уточнили в издании.
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