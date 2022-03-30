Пьяный водитель без прав в ХМАО въехал в патрульную машину

Авария произошла 31 марта днем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нефтеюганском районе мужчина, лишенный прав, в состоянии алкогольного опьянения въехал в патрульную машину, которую откинула на госавтоинспектора и тот получил травмы. Об этом сообщается на сайте УМВД России по ХМАО.

«По предварительной информации, при оформлении ДТП с участием 3 машин, водитель BMW 1974 года рождения, лишенный права управления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на патрульный автомобиль, стоявший на обочине с включенными проблесковыми маячками. После чего патрульный автомобиль от удара откинуло на инспектора», — говорится в сообщении пресс-службы.

Полицейский в момент столкновения иномарки с патрульной машиной оформлял ДТП с участием трех автомобилей. Правоохранитель получил травмы и был госпитализирован. Водителя BMW задержали и сейчас принимают решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» столкнулось сразу 22 автомобиля. Одной из причин массовой аварии называют погодные условия.