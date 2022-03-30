30 марта 2022

Пьяный водитель без прав в ХМАО въехал в патрульную машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Авария произошла 31 марта днем Фото:

В Нефтеюганском районе мужчина, лишенный прав, в состоянии алкогольного опьянения въехал в патрульную машину, которую откинула на госавтоинспектора и тот получил травмы. Об этом сообщается на сайте УМВД России по ХМАО.

«По предварительной информации, при оформлении ДТП с участием 3 машин, водитель BMW 1974 года рождения, лишенный права управления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на патрульный автомобиль, стоявший на обочине с включенными проблесковыми маячками. После чего патрульный автомобиль от удара откинуло на инспектора», — говорится в сообщении пресс-службы.

Полицейский в момент столкновения иномарки с патрульной машиной оформлял ДТП с участием трех автомобилей. Правоохранитель получил травмы и был госпитализирован. Водителя BMW задержали и сейчас принимают решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» столкнулось сразу 22 автомобиля. Одной из причин массовой аварии называют погодные условия.

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В Нефтеюганском районе мужчина, лишенный прав, в состоянии алкогольного опьянения въехал в патрульную машину, которую откинула на госавтоинспектора и тот получил травмы. Об этом сообщается на сайте УМВД России по ХМАО. «По предварительной информации, при оформлении ДТП с участием 3 машин, водитель BMW 1974 года рождения, лишенный права управления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на патрульный автомобиль, стоявший на обочине с включенными проблесковыми маячками. После чего патрульный автомобиль от удара откинуло на инспектора», — говорится в сообщении пресс-службы. Полицейский в момент столкновения иномарки с патрульной машиной оформлял ДТП с участием трех автомобилей. Правоохранитель получил травмы и был госпитализирован. Водителя BMW задержали и сейчас принимают решение о возбуждении уголовного дела. Ранее на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» столкнулось сразу 22 автомобиля. Одной из причин массовой аварии называют погодные условия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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