02 мая 2022

В Подмосковье двое детей выпали из окна шестого этажа. Видео

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Место гибели ребенка, выпавшего из окна. Салехард. 18 марта 2017г.
Два брата выпали из окна многоэтажки в Ногинске Фото:

Двое детей выпали из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске. Момент падения одного ребенка попало на видео.

На видеозаписи видно, как один из детей висит на карнизе шестого этажа. Снизу раздаются крики неравнодушных граждан, которые просят ребенка подтянуться и забраться внутрь квартиры. Однако мальчику не хватает сил и он срывается на землю.

Инцидент произошел в одном из домов города Ногинска на улице Дмитрия Михайлова. Из окна шестого этажа выпали два брата — четырех и двух лет. У старшего зафиксировано сотрясение головного мозга и ушиб брюшной полости. У младшего выявлено сотрясение головного мозга. Родители выпавших из окна детей на учете не состоят, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на свои источники.

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Двое детей выпали из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске. Момент падения одного ребенка попало на видео. На видеозаписи видно, как один из детей висит на карнизе шестого этажа. Снизу раздаются крики неравнодушных граждан, которые просят ребенка подтянуться и забраться внутрь квартиры. Однако мальчику не хватает сил и он срывается на землю. Инцидент произошел в одном из домов города Ногинска на улице Дмитрия Михайлова. Из окна шестого этажа выпали два брата — четырех и двух лет. У старшего зафиксировано сотрясение головного мозга и ушиб брюшной полости. У младшего выявлено сотрясение головного мозга. Родители выпавших из окна детей на учете не состоят, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на свои источники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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