В Екатеринбурге провели личный парад для одного ветерана ВОВ. Видео

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Ветераны Великой Отечественной войны возле Суворовского училища. Екатеринбург, ветеран, медали, эккельман владимир
Ветеран Николай Пермяков вызвался добровольцем на фронт сразу после начала Великой Отечественной войны (архивное фото) Фото:

Силовики Росгвардии провели парад для единственного зрителя — 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Пермякова. Соответствующий сюжет вышел 4 мая в эфире телеканала «Россия 1».

«Военнослужащие Росгвардии провели парад всего для одного зрителя. Они прошли торжественным маршем возле дома ветерана-фронтовика Великой Отечественной войны Николая Пермякова», — говорится в сообщении.

Уточняется, что до начала войны ветеран Пермяков трудился на военном заводе, а сразу после вызвался добровольцем на фронт. Николая Пермяков воевал на четвертом Украинском фронте, получил ранение при освобождении города Николаева и был госпитализирован. «Он у нас молодец. Сохранил здоровье, оптимизм. Мы учимся у него, рассказываем про него всем», — цитирует внучку ветерана Ксения Тоскаева телеканал.

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Силовики Росгвардии провели парад для единственного зрителя — 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Пермякова. Соответствующий сюжет вышел 4 мая в эфире телеканала «Россия 1». «Военнослужащие Росгвардии провели парад всего для одного зрителя. Они прошли торжественным маршем возле дома ветерана-фронтовика Великой Отечественной войны Николая Пермякова», — говорится в сообщении. Уточняется, что до начала войны ветеран Пермяков трудился на военном заводе, а сразу после вызвался добровольцем на фронт. Николая Пермяков воевал на четвертом Украинском фронте, получил ранение при освобождении города Николаева и был госпитализирован. «Он у нас молодец. Сохранил здоровье, оптимизм. Мы учимся у него, рассказываем про него всем», — цитирует внучку ветерана Ксения Тоскаева телеканал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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