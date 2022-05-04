В Екатеринбурге провели личный парад для одного ветерана ВОВ. Видео

04 мая 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Ветеран Николай Пермяков вызвался добровольцем на фронт сразу после начала Великой Отечественной войны (архивное фото) Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Силовики Росгвардии провели парад для единственного зрителя — 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Пермякова. Соответствующий сюжет вышел 4 мая в эфире телеканала «Россия 1». «Военнослужащие Росгвардии провели парад всего для одного зрителя. Они прошли торжественным маршем возле дома ветерана-фронтовика Великой Отечественной войны Николая Пермякова», — говорится в сообщении. Уточняется, что до начала войны ветеран Пермяков трудился на военном заводе, а сразу после вызвался добровольцем на фронт. Николая Пермяков воевал на четвертом Украинском фронте, получил ранение при освобождении города Николаева и был госпитализирован. «Он у нас молодец. Сохранил здоровье, оптимизм. Мы учимся у него, рассказываем про него всем», — цитирует внучку ветерана Ксения Тоскаева телеканал. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Силовики Росгвардии провели парад для единственного зрителя — 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Пермякова. Соответствующий сюжет вышел 4 мая в эфире телеканала «Россия 1». «Военнослужащие Росгвардии провели парад всего для одного зрителя. Они прошли торжественным маршем возле дома ветерана-фронтовика Великой Отечественной войны Николая Пермякова», — говорится в сообщении. Уточняется, что до начала войны ветеран Пермяков трудился на военном заводе, а сразу после вызвался добровольцем на фронт. Николая Пермяков воевал на четвертом Украинском фронте, получил ранение при освобождении города Николаева и был госпитализирован. «Он у нас молодец. Сохранил здоровье, оптимизм. Мы учимся у него, рассказываем про него всем», — цитирует внучку ветерана Ксения Тоскаева телеканал.