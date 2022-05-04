Челябинец был задержан полицией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске полуголый мужчина пришел в один из магазинов сети «Пятерочка», сел в угол и забаррикадировался бутылками с газировкой. Очевидцы рассказали URA.RU, что мужчина также пытался спрятаться в холодильнике.

«Захожу в магазин, в холодильнике лежит человек, прячется от кого-то. Наркоман какой-то…», — рассказывает очевидец, снимая происходящее на видео.

Инцидент произошел 5 мая в 10 утра в «Пятерочке» по адресу Салавата Юлаева, 27. URA.RU пыталось связаться с магазином. По имеющимся телефонам дозвониться до магазина не удалось. В пресс-службу компании отправлен запрос. На момент публикации ответа не последовало.

В пресс-службе УМВД Челябинска URA.RU рассказали, что полицейские выехали на вызов от сотрудников магазина. Неадекватный мужчина был доставлен в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Ранее в одну из городских аптек пришли двое голых мужчин, и попытались купить дешевую «Виагру». После нескольких попыток купить товар, мужчины покинули аптеку. На улице к ним подошел третий, и дал им халаты.