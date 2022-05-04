В деревне Павлово Ординского округа (Пермский край) в результате пожара сгорели несколько жилых домов. Очевидцы утверждают, что близ села продолжает гореть сухая трава и лес, дым от огня виден за несколько десятков километров, в соседнем Кунгурском округе. Информация размещена в паблике «ЧП Кунгур».
«Деревня Павлово, горение травы и лесной пожар продолжается уже больше суток. Пожар уничтожил около десятка жилых домов. Сильный ветер и большое количество сухой травы способствовали быстрому распространению огня. Дым от пожара наблюдали жители Кунгура в небе над городом», — сообщается в паблике.
Жительница Пермского края Татьяна Лобанова в паблике «Подслушано Орда округ» написала, что в результате пожара «выгорела почти вся деревня». Огонь уничтожил и дом ее сестры. «Выгорело практически все село, в том числе и дом моей сестры. Спасти не удалось ничего. Все сгорело дотла за считанные минуты», — рассказала женщина. Она попросила неравнодушных жителей о помощи в сборе необходимых вещей и денег для семьи родственницы.
На сайте ГУ МЧС по Пермскому краю сообщается о двух сгоревших жилых домах и семи строений в Павлово. «Всего сгорели 2 жилых дома и 7 бесхозных брошенных строений. Общая площадь пожара составила 288 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении. По данным ведомства, пожар был ликвидирован вечером 4 мая. Сейчас в крае зарегистрировано три лесных пожара. Ранее в регионе в полную боеготовность были переведены лесопожарные подразделения Пермского края.
Жители Павлово в результате пожара остались без крова
Фото: Татьяна Лобанова, «ВКонтакте»
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В деревне Павлово Ординского округа (Пермский край) в результате пожара сгорели несколько жилых домов. Очевидцы утверждают, что близ села продолжает гореть сухая трава и лес, дым от огня виден за несколько десятков километров, в соседнем Кунгурском округе. Информация размещена в паблике «ЧП Кунгур». «Деревня Павлово, горение травы и лесной пожар продолжается уже больше суток. Пожар уничтожил около десятка жилых домов. Сильный ветер и большое количество сухой травы способствовали быстрому распространению огня. Дым от пожара наблюдали жители Кунгура в небе над городом», — сообщается в паблике. Жительница Пермского края Татьяна Лобанова в паблике «Подслушано Орда округ» написала, что в результате пожара «выгорела почти вся деревня». Огонь уничтожил и дом ее сестры. «Выгорело практически все село, в том числе и дом моей сестры. Спасти не удалось ничего. Все сгорело дотла за считанные минуты», — рассказала женщина. Она попросила неравнодушных жителей о помощи в сборе необходимых вещей и денег для семьи родственницы. На сайте ГУ МЧС по Пермскому краю сообщается о двух сгоревших жилых домах и семи строений в Павлово. «Всего сгорели 2 жилых дома и 7 бесхозных брошенных строений. Общая площадь пожара составила 288 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении. По данным ведомства, пожар был ликвидирован вечером 4 мая. Сейчас в крае зарегистрировано три лесных пожара. Ранее в регионе в полную боеготовность были переведены лесопожарные подразделения Пермского края.