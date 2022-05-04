Челябинцы начали скупать электротранспорт по завышенным ценам

Жители больших городов не хотят зависеть от аренды транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска начали активно скупать электрические велосипеды, самокаты, гироскутеры и моноколеса. Эксперты сообщили URA.RU, что цены в регионе на электротранспорт выше, чем по России.

«Челябинцы активно покупают электротранспорт. Этой весной продажи электросамокатов в целом по России увеличились на 42% по сравнению с прошлой. Приобрести такой вид транспорта можно в среднем за 15 тыс. 480 рублей. В Челябинске средняя стоимость электросамоката составила 17 тыс 390 рублей», — сообщили URA.RU в IT компании «Авито».

Аналитики отмечают, что покупка гироскутера обойдется россиянам в среднем в 4 тыс. 430 рублей. В Челябинске продажи гироскутеров выросли на 3%, а его средняя стоимость составила 5 тыс. 80 рублей.

По данным коммерческой платформы продажи моноколес в этом году по стране выросли на 27%, а их средняя стоимость составила 43 тыс. 880 рублей. Жители Челябинска покупают моноколеса на уровне весны прошлого года в среднем за 53 тыс. 60 рублей.

Востребованными также оказались электровелосипеды. Это единственный вид электротранспорта, цены на которые оказались для челябинцев ниже, чем по стране. В Челябинске средняя стоимость электровелосипедов составила 44 тыс. 110 рублей, а по стране 47 тыс. 350 рублей.

Популярность электротранспорта в компании «Авито» объяснили тем, что предстоящим летом жители не хотят зависеть от городской аренды. Это наталкивает горожан по всей стране к покупке собственного транспорта.

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