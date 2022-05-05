Два свердловских генерала ФСБ и МВД заключили кадровую сделку. Участник схемы служил на Украине

06 мая 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Зимин придет в главк полиции после договора генералов Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах В управление собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области переводится подполковник УФСБ по региону Александр Зимин. Это назначение возможно после договора между начальником свердловской полиции Александром Мешковым и главой регионального управления ФСБ Алексеем Зиновьевым, посчитал источник URA.RU в силовых ведомствах. «Зимин станет командированным сотрудником на должность замглавы оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, сменит Дмитрия Курганова. Эта должность считается святая святых областного главка, поэтому без договора “на верхах” такого назначения быть не может», – сообщил собеседник агентства. По версии собеседника агентства, Мешков мог пойти на уступки принять в УСБ, которое считается ключевым управлением, человека из ФСБ, чтобы воспользоваться связями Зиновьева в Москве. Источник считает, что с помощью этой сделки Мешков покажет лояльность и избавит себя от проблем со стороны сотрудников, которые могут помешать переводу в управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ. Для Зиновьева эта сделка выгодна тем, что в ФСБ внимательно следят за утечками информации. Свой человек в главке позволит решить эту проблему, считает источник. По словам другого высокопоставленного инсайдера из МВД, в штате свердловской полиции никогда не было прикомандированных сотрудников ФСБ. Единичные случаи этого были в других регионах РФ. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он посоветовал оформить подписку на новостной портал главка, чтобы оперативно следить за кадровыми рокировками. Представитель УФСБ по региону воздержался от комментариев. Зимин до перевода в Свердловскую область служил в Крыму до присоединения его к России в 2014 году. В его послужном списке есть должность в службе безопасности Украины. Ранее сообщалось, что из управления собственной безопасности, куда собирается перевестись Зимин, уйдет полковник Дмитрий Курганов. По словам источника, он станет главой свердловского бюро Интерпола. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво».

В управление собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области переводится подполковник УФСБ по региону Александр Зимин. Это назначение возможно после договора между начальником свердловской полиции Александром Мешковым и главой регионального управления ФСБ Алексеем Зиновьевым, посчитал источник URA.RU в силовых ведомствах. «Зимин станет командированным сотрудником на должность замглавы оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, сменит Дмитрия Курганова. Эта должность считается святая святых областного главка, поэтому без договора “на верхах” такого назначения быть не может», – сообщил собеседник агентства. По версии собеседника агентства, Мешков мог пойти на уступки принять в УСБ, которое считается ключевым управлением, человека из ФСБ, чтобы воспользоваться связями Зиновьева в Москве. Источник считает, что с помощью этой сделки Мешков покажет лояльность и избавит себя от проблем со стороны сотрудников, которые могут помешать переводу в управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ. Для Зиновьева эта сделка выгодна тем, что в ФСБ внимательно следят за утечками информации. Свой человек в главке позволит решить эту проблему, считает источник. По словам другого высокопоставленного инсайдера из МВД, в штате свердловской полиции никогда не было прикомандированных сотрудников ФСБ. Единичные случаи этого были в других регионах РФ. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он посоветовал оформить подписку на новостной портал главка, чтобы оперативно следить за кадровыми рокировками. Представитель УФСБ по региону воздержался от комментариев. Зимин до перевода в Свердловскую область служил в Крыму до присоединения его к России в 2014 году. В его послужном списке есть должность в службе безопасности Украины. Ранее сообщалось, что из управления собственной безопасности, куда собирается перевестись Зимин, уйдет полковник Дмитрий Курганов. По словам источника, он станет главой свердловского бюро Интерпола.