В ХМАО из ДНР и ЛНР вернулись сотрудники ОМОН

В Сургут из командировки на территориях ДНР, ЛНР и Украины вернулись сотрудники ОМОН Росгвардии по ХМАО-Югре. Об этом сообщает администрация Сургуга на странице в соцсети «ВКонтакте».
«На протяжении 3 месяцев наши бойцы достойно выполняли задачи, которые были перед ними поставлены. Сегодня прибывают бойцы сургутского ОМОН и взвод, который дислоцируется в Ханты-Мансийске. Сейчас их ждет отдых и реабилитация», — рассказал на встрече начальник Управления Росгвардии по ХМАО-Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Шестеро бойцов награждены медалями «За Отвагу». На вокзале сотрудников ОМОН встречали родные и близкие.
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