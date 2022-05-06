В ХМАО из ДНР и ЛНР вернулись сотрудники ОМОН

07 мая 2022 в 02:47 Размер текста - 17 +

В командировке они были 3 месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Сургут из командировки на территориях ДНР, ЛНР и Украины вернулись сотрудники ОМОН Росгвардии по ХМАО-Югре. Об этом сообщает администрация Сургуга на странице в соцсети «ВКонтакте». «На протяжении 3 месяцев наши бойцы достойно выполняли задачи, которые были перед ними поставлены. Сегодня прибывают бойцы сургутского ОМОН и взвод, который дислоцируется в Ханты-Мансийске. Сейчас их ждет отдых и реабилитация», — рассказал на встрече начальник Управления Росгвардии по ХМАО-Югре полковник полиции Евгений Симаков. Шестеро бойцов награждены медалями «За Отвагу». На вокзале сотрудников ОМОН встречали родные и близкие. Ранее URA.RU писало, что депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов в составе полка главы Чеченской республики Рамзана Кадырова занимается разведкой в Луганской области. Об этом Хужулов рассказал в социальных сетях. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургут из командировки на территориях ДНР, ЛНР и Украины вернулись сотрудники ОМОН Росгвардии по ХМАО-Югре. Об этом сообщает администрация Сургуга на странице в соцсети «ВКонтакте». «На протяжении 3 месяцев наши бойцы достойно выполняли задачи, которые были перед ними поставлены. Сегодня прибывают бойцы сургутского ОМОН и взвод, который дислоцируется в Ханты-Мансийске. Сейчас их ждет отдых и реабилитация», — рассказал на встрече начальник Управления Росгвардии по ХМАО-Югре полковник полиции Евгений Симаков. Шестеро бойцов награждены медалями «За Отвагу». На вокзале сотрудников ОМОН встречали родные и близкие. Ранее URA.RU писало, что депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов в составе полка главы Чеченской республики Рамзана Кадырова занимается разведкой в Луганской области. Об этом Хужулов рассказал в социальных сетях. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.