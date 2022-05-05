Депутат из ХМАО воюет в ЛНР вместе с бойцами Кадырова

05 мая 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Отряд, в котором находится Хужулов, занимается разведкой в ЛНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов в составе полка главы Чеченской республики Рамзана Кадырова занимается разведкой в Луганской области. Об этом Хужулов рассказал в социальных сетях. «Нашим трудно, что говорить. У украинцев тоже очень жарко, но и нам всем нелегко. Если 1 и 2 мая было немного затишья, то 3 мая украинская армия возобновила обстрелы по районам Первомайска, по Ирмино. Вчера потеряли двух наших товарищей, четверых ранило», — рассказал Хужулов. Он добавил, что отряд, в котором находится депутат, стал разведротой. В составе подразделения он по нескольку дней продвигаются на 10-15 километров уточнять обстановку. «Под взрывами орудий приходится ползти по несколько километров, я столько за всю жизнь не смог бы. В ближайшие дни связи точно не будет, мы должны продвинутся в сторону стратегического пункта», — заключил Хужулов. Ранее URA.RU писало, что Хужулов с бойцами главы Чечни Рамзана Кадырова штурмовали помещения завода «Азовсталь» в Мариуполе. Депутат рассказал, что за время штурмов его группа взяла в плен десятки националистов. Зачистка Мариуполя проводилась в рамках спецоперации по денацификации и разоружению Украины, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Одной из ее главных целей является защита мирных жителей Донбасса. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов в составе полка главы Чеченской республики Рамзана Кадырова занимается разведкой в Луганской области. Об этом Хужулов рассказал в социальных сетях. «Нашим трудно, что говорить. У украинцев тоже очень жарко, но и нам всем нелегко. Если 1 и 2 мая было немного затишья, то 3 мая украинская армия возобновила обстрелы по районам Первомайска, по Ирмино. Вчера потеряли двух наших товарищей, четверых ранило», — рассказал Хужулов. Он добавил, что отряд, в котором находится депутат, стал разведротой. В составе подразделения он по нескольку дней продвигаются на 10-15 километров уточнять обстановку. «Под взрывами орудий приходится ползти по несколько километров, я столько за всю жизнь не смог бы. В ближайшие дни связи точно не будет, мы должны продвинутся в сторону стратегического пункта», — заключил Хужулов. Ранее URA.RU писало, что Хужулов с бойцами главы Чечни Рамзана Кадырова штурмовали помещения завода «Азовсталь» в Мариуполе. Депутат рассказал, что за время штурмов его группа взяла в плен десятки националистов. Зачистка Мариуполя проводилась в рамках спецоперации по денацификации и разоружению Украины, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Одной из ее главных целей является защита мирных жителей Донбасса.